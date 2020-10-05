Kulis: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrobüsü troleybüse dönüştürmeyi tartışıyor

Test sürüşleri yapılan yerli üretim yeni metrobüslerin denetimden geçmemesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde metrobüs hattıyla ilgili yeni bir proje üzerinde çalışılmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, İBB'nin gündemde metrobüsün troleybüse dönüştürülmesi var.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesinde metrobüs hattında yolculuk kapasitesini artırma sözü vermişti. Geçen yıldan bu yana çalışmalar sürdürülüyor. Geçen yıl bu zamanlar, yerli üretim yeni metrobüs araçları test sürüşüyle denenmişti. Yolcu kapasitesini neredeyse iki katına çıkaran yeni araçlar test edildi ama onaylanmadı. Şimdi ise yeni metrobüs hattıyla ilgili yeni bir proje üzerinde çalışılıyor.
HaberTürk'ten Esra Boğazyılan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, öğrendiğim bilgiye göre; metrobüsün troleybüse dönüştürülmesi gündemde.
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Troleybüs nedir?
Troleybüs, gücünü genellikle yol boyunca asılı olan bir elektrik hattındaki iki kablodan alan elektrikli otobüstür. İki kablo kullanılmasının sebebi tramvayların aksine lastik tekerlekler kullanılması sebebiyle tek kabloyla devrenin tamamlanmasının olanaksız olmasıdır.
İlk troleybüs 29 Nisan 1882 tarihinde Berlin'in banliyösünde kurulmuş olan sistemdir. Kurulan bu sisteme Ernst Werner von Siemen "Elektromote" adını vermiştir.
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Troleybüsün İstanbul hikâyesi
İstanbullulara her iki yakada uzun yıllar hizmet veren tramvayların 1960’larda kentin ihtiyacını karşılayamaz hale gelmesi üzerine; otobüslere oranla daha ekonomik olması da göz önüne alınarak troleybüs sisteminin kurulmasına karar verilir. Güç beslenmesi çift havai elektrik hattından sağlanan Troleybüsler için ilk hat Topkapı-Eminönü arasında döşenir. İtalyan Ansaldo San Giorgia firmasına 1956-57 yıllarında sipariş edilen troleybüsler 27 Mayıs 1961’de hizmete girer. Toplam uzunluğu 45 kilometre olan şebeke, 6 kuvvet merkezi ve 100 troleybüslük işletmenin maliyeti o günün rakamıyla 70 milyon TL’yi bulur. Şişli ve Topkapı garajlarına bağlı olarak hizmet veren ve kapı numaraları birden yüze kadar sıralanan araçlara 1968 yılında tamamen İETT işçilerinin üretimi olan ‘Tosun’ da katılınca araç sayısı 101 olur. Tosun, 101 kapı numarasıyla İstanbullulara 16 yıl süreyle hizmet verir.
Elektrik kesintileri yüzünden sık sık yollarda kalan ve seferleri aksayan Troleybüsler, trafiği engellediği gerekçesiyle 16 Temmuz 1984’te işletmeden kaldırılır. Araçlar İzmir Belediyesi’ne bağlı ESHOT (Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs) Genel Müdürlüğü’ne satılır. Troleybüslerin 23 yıllık İstanbul macerası böylece son bulur.