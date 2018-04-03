Kulis: İş adamları, Erdoğan'a yakın bir isimle buluştu, bir bakanı şikâyet etti

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bazı iş adamlarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakın bir isimle buluştuğunu ve bu görüşmede bir bakanı şikâyet ettiğini iddia etti.

Altaylı, "İş adamlarının bu yaklaşımı 'had aşımı' olarak mı algılanır, yoksa 'ciddiye' mi alınır, bilmiyorum. Onu da önümüzdeki günlerde görürüz" dedi.

Fatih Altaylı, "Şikâyet" başlığıyla yayımlanan (3 Nisan 2018) yazısında şunları kaydetti:

Her ne kadar İstanbul’da olsam da Ankara dedikodularının en iyi yayıldığı yer İstanbul.

Hele hele konular iş dünyası ve ekonomiyle ilgili ise.

Bu sefer size aktaracağım dedikodu sağlam diyebileceğim bir kaynaktan.

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye’nin önemli, eli taşın altında olan işadamlarından bir grup, Beştepe’den önemli bir isimle bir araya gelmişler.

Merak etmeyin, önemli dediysek Cumhurbaşkanı değil.

Ama yakın bir isim.

Konu ekonomi ve iş dünyası.

Yapılması gerekenler, alınacak önlemler, verilecek destekler gibi pek çok meseleyle ilgili iş dünyasının görüşlerini aktarmışlar.

Muhatapları da dinlemiş.

Notlar almış.

Ve sonunda bir de “şikâyet” gelmiş.

İşadamları, bir bakanla ilgili olarak “şikâyetlerini” iletmişler.

“İş dünyasının dertlerini anlamıyor. Reel sektör gözüyle bakamıyor. Her şeye finansçı gözlüğüyle bakıyor, ama bu da sorunları çözmüyor. Daha yapıcı ve daha halden anlayan ve bize daha moral aşılayacak bir bakan olsa çok daha iyi olur işler. Sanayide daha yüksek büyüme rakamları yakalarız” demişler.

Muhatapları “Böyle bir isim var mı?” diye sorunca, “Biz onu bilmeyiz. Bizim işimiz de değil. Partiyi siz daha iyi tanırsınız. Fakat gerekirse dışarıdan atamayla bile olabilir” demişler.

Hatta duyduğuma göre birkaç isim de zikretmişler, ama o kadarını öğrenemedim.

İş adamlarının bu yaklaşımı “had aşımı” olarak mı algılanır, yoksa “ciddiye” mi alınır, bilmiyorum.

Onu da önümüzdeki günlerde görürüz.