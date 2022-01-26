Kulis: İran'dan gaz akışı kısmen başladı; önümüzdeki günlerde miktarı daha da artacak

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, İran'dan gelen doğalgazın akışına kısmen başlandığını duyurdu. Güngör, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin haftasonu yaptıkları telefon görüşmesini işaret ederek şunları söyledi:

"Bu görüşmeden sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar başkanlığındaki bir heyet Tahran'da görüşmelerde bulundu. İran'da Enerji Bakanlığı ve milli gaz şirketi (NIGC) ile bir araya gelindi. Öğrendiğime göre, İran'dan gaz akışı kısmen başladı. Önümüzdeki günlerde miktar daha da artacaktır."

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