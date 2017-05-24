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Kulis: İdam, rafa kaldırıldı

"“Önümüzde uyum yasaları var. Meclis’te yoğun bir gündem var. İdam tartışmalarını bir süre ertelesek"

24 Mayıs 2017 23:40

AKP’li üst düzey yöneticilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, “Önümüzde uyum yasaları var. Meclis’te yoğun bir gündem var. İdam tartışmalarını bir süre ertelesek” şeklinde mesaj iletildiği iddia edildi.

Bahçeli'nin, "Bir an önce idamı getirelim geç kalmayalım" çağrılarının AKP’de karşılık bulmadığı ileri sürüldü. İddialara göre AKP’de Bahçeli'nin çağrısı için, "Bizi köşeye sıkıştırıyor. Gündemimizde uyum yasaları var" yorumları yapılıyor.

ANKA'dan Besti Karalar'ın edindiği bilgilere göre, geçen hafta Bahçeli'nin, 'idam' çağrısı partide sıkıntı yarattı.

Kulislerde, AKP'li üst düzey yöneticilerinin Bahçeli'ye, "Önümüzde uyum yasaları var. Meclis'te yoğun bir gündem var. İdam tartışmalarını bir süre ertelesek" şeklinde mesaj iletildiği iddia edildi. Ancak, Bahçeli'nin bu mesaja nasıl karşılık verdiği ise belirtilmiyor.

Öte yandan, AKP'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nde, partililerin, 'idam istiyoruz' şeklindeki üst üste sloganlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıt vermemesi, "Bahçeli'ye mesaj gittiği ve idam tartışmalarının rafa kalktığı" şeklindeki iddiaların doğru olduğu yorumları da yapıldı.

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