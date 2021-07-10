Kulis: Soylu destekliyor, Gül karşı çıkıyor: OHAL sonrası yasal düzenlemeleri öngören teklif Meclis'te

OHAL yetkilerinin uzatılmasını öngören kanun teklifini savunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a “düzenlemenin terörle mücadele için önemli olduğunu” ilettiği belirtildi. İddiaya göre, teklifteki bazı düzenlemeleri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül karşı çıkıyor.

15 Temmuz darbe girişimden sonra uygulanmaya başlayan OHAL’in kimi düzenlemelerinin üç yıl daha devam etmesiyle ilgili kanun teklifinin AKP'yi ikiye böldüğü belirtiliyor.



Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun aktardığı kulis bilgilerine göre, düzenlemeyle ilgili teklif TBMM’ye sunulurken, teklifin daha önce AKP MYK’da da tartışmalara neden olduğu ifade ediliyor.

Kabinede Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, “düzenlemenin uzatılmamasını” istediği, görüşünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiğine dikkat çekilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ise Gül’e karşı “düzenlemenin terörle mücadele için önemli olduğu” gerekçesiyle, Erdoğan ile görüşerek, “hamle yaptığına” dikkat çekiliyor.



AKP’de şimdi OHAL sonrası yasal düzenlemelerin üç yıl süreyle bir kez daha uzatılmasına yönelik tartışmada “Soylu ve ekibinin kazandığı” değerlendirmeleri yapılıyor.



Bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "destek" açıklamalarının ardından Soylu ile Erdoğan’ın da “arasının düzeldiğine” öne sürülüyor. OHAL sonrası yasal düzenlemeleri öngören teklifin de Soylu’nun istediği maddeler içerdiği belirtiliyor.

Bakan Gül’ün, “AKP iktidarının bir yanda yargı alanında reform olarak nitelendirilen atılımları yaparken diğer yanda OHAL sonrası yasal düzenlemeyi uzatmak istemesinin bir çelişki olacağı” görüşüne sahip olduğu dile getiriliyor. Gül’ün, bu görüşünü Erdoğan ile paylaştığı, buna karşılık Soylu’nun, “söz konusu düzenlemenin terörle mücadele için hayati önemde olduğundan” hareketle, “Gül ve ekibine karşı çıktığı” ifade ediliyor.

Teklifin Meclis’e sunulmasıyla birlikte de AKP içinde “Soylu ve ekibi kazandı” değerlendirmeleri yapılıyor. Cumhur İttifakı paydaşı MHP’nin, kırmızı çizgisinin “terörle mücadele” olduğuna dikkat çekilirken Soylu’nun da bu nedenle “en büyük desteği MHP’de bulduğu” ifade ediliyor.