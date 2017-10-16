Kulis: İBB Başkanlığı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adı geçiyor

Kulislerde, 2019'da yapılacak "yerel seçim"de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı adaylığı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun isminin geçtiği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirileri sonrası birçok il ve ilçe teşkilatı ile belediyede istifalar meydana gelmişti. Kadir Topbaş'ın, 13 yıldır yürüttüğü İBB Başkanlığı'ndan ayrılması sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de istifa edeceği iddia edilmişti.

"Melih Gökçek direnemeyecek"

Kulislerde, "Gökçek'in daha fazla direnemeyeceği ve yakın zamanda istifasını vereceği" konuşuluyor. Bolu Belediye Başkanın da bir iki gün içinde istifasının beklendiği AKP kanadında 2019 adaylıkları için yapılan hazırlıklar dikkati çekiyor. İktidar kanadında İstanbul, Ankara, Bolu ve Balıkesir için ' koltuklar boşaldı' yorumları dikkat çekerken yeni aday adaylıkları isimleri dolaşıyor.

"Mevlüt Uysal tekrar aday olmayacak"

Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevine seçilen Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın aday olmayacağı söyleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak kulislere düşen ilk isim olarak dikkat çekiyor.

Esenboğa da mı ipler koptu?

Kulislerde, Gökçek’le iplerin kopmasının tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sırbistan dönüşü olarak gösteriliyor. Erdoğan’ın Ankara Esenboğa Havaalanı'nda kendisini karşılamaya gelen heyette yer alan Melih Gökçek’e istifasıyla ilgili söylediği sözlerin çok etkili olduğu anlatılıyor. Kulislerde, Gökçek’in bundan sonra siyasete devam etmesinin zor olduğuna ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.

Selçuk Özdağ, Manisa adayı mı?

AKP kulislerinde, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın Büyükşehir adaylığı konuşuluyor. Özdağ’ın belediyelerle ilgili yapılan son anketlere adının önde çıktığı ve Manisa halkının sıcak baktığı belirtiliyor. CHP, MHP ve Akeşener’e oy verecek seçmenden de oy alabileceği iddiasında bulunanlar görülüyor.

Akşener’le yollar kesişir mi?

AKP’de örgütlerdeki operasyonların rahatsızlık yarattığı görülüyor. Kulislerde, “ Şimdi biz FETÖ’cü ya da yolsuzluk iddiasıyla alınmış gibi oluyoruz. Kendimizi nasıl anlatacağız” söylemleri dikkati çekiyor. İstifaya zorlandığı ileri sürülen belediye başkanları ya da il başkanlarından bazılarının Akşener’in partileşme sürecine görüp bir tutum belirleyeceği belirtiliyor.