Kulis: Hükümet, "DHKP-C ile CHP'li belediyeler arasında ilişki var" iddiası üzerinde duruyor!

Siyasetin bundan sonraki sürecinin belediyeler üzerinden yürüyeceğini söyleyen Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, kulislerde hükümetin CHP’li belediyelere ilişkin “görevi kötüye kullanma” nedeniyle açığa almasının ötesinde bir hazırlık yapıldığını aktardı. Kulislerde “DHKP-C ile CHP’li belediyelerin ilişkili olduğunun” iddia edildiğini belirten Sarıkaya, "Hatta bazı belediye çalışanları ile üst düzey yetkililerin ilişkisine yönelik veriler de hazırlanmış" diye konuştu.

Muharrem Sarıkaya'nın, "Gelecek olanlar..." başlığıyla (18 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Milletvekilleri, 1 haftadır devam eden hiçbir bütçeye dünkü ilgiyi göstermedi.

Bu, İçişleri Bakanlığı bütçesine olan ilgilerinden değil, CHP Lideri Kılıçdaroğlu için “Sen bittin” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik sert tutum gösterileceğine ilişkin haberlerdendi.

Nitekim öyle de oldu...

Ancak dünkü İçişleri Bakanlığı bütçesindeki tartışmalar da gösterdi ki siyasetin bundan sonraki süreci belediyeler üzerinden yürüyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün metronun hizmete girmesi töreninde, Ataşehir Belediyesi’ni işaret ederek CHP’li belediyelere yönelik “Daha çok şeyler gelecek” cümlesi de bunun yansıması...

"Teröre yataklık"

AK Parti kulisinde dün konunun en önemli taraflarıyla sohbetimden de çıkardığım kadarıyla, hükümetin CHP’li belediyelere ilişkin “görevi kötüye kullanma” nedeniyle açığa almasının ötesinde de başka hazırlıkları var.

Bunun başında da “teröre yardım, yataklık ve destek” geliyor.

Konunun tarafının aktardığına göre üzerinde durulan da “DHKP-C ile CHP’li belediyelerin ilişkili olduğuna” dair iddialar.

Hatta bazı belediye çalışanları ile üst düzey yetkililerin ilişkisine yönelik veriler de hazırlanmış, savcılıkların bunlara ilişkin soruşturmalarını tamamlamaları beklenmiş.

“DHKP-C ile CHP’nin bağlantılı olduğu iddiası çok ileri değil mi?”dedim.

“CHP yönetiminden DHKP-C’ye yönelik sert tepki olduğunu biz de biliyoruz; ama belediyesi yapmışsa herhalde CHP yönetimi de bunun ortaya çıkmasından memnun olur” yaklaşımını gösterdi.

Doğu ve Güneydoğu’da HDP’li belediye başkanlarının görevden alınarak kayyum atanmasına gerekçe yapılan, “Terörle işbirliğine girdiler”iddiasına benzer bir algı yaratma çabası olarak görüleceğini de anımsattım.

“Başka terör örgütü de terör örgütüdür” yanıtını vermekle yetindi.

“Gelecek daha” denilenin ne olduğunu anlamak açısından önemliydi...