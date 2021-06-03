Kulis | "HSK seçimleri Cumhur İttifakı'nda gerginlik yarattı"

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; TBMM’deki HSK seçimleri sırasında iktidar ile muhalefet uzlaştı ancak kulislerde bu uzlaşının yankıları sürüyor. İktidar kanadı “TBMM’deki HSK üye seçimlerinde AKP’nin ‘hamle hatası’ yaptığı, bu hatanın da Elitaş’ın o süreçte muhalefet ile olan diyaloğundan kaynaklandığı” ileri sürülüyor. Elitaş’ın bu diyaloğunun ilerleyen zamanda MHP ile AKP birlikteliğini zedeleyebileceğine işaret ediliyor.

AKP’de, Elitaş’ın yeniden grup başkanvekili olmasının ardından “diğer grup başkanvekillerine karşı TBMM’de rol kapmaya çalıştığı” da ileri sürülüyor. “AKP’nin grup yönetiminde belli bir uyumun söz konusu olduğu ancak bu uyumu Elitaş’ın bazen bazı hamlelerle bozduğu” iddia ediliyor. Örnek olarak da HSK seçimleri gösteriliyor. Aslında HSK seçimleri için “başka bir grup başkanvekillinin muhalefet ile görüşmeleri yürütmek üzere görevlendirildiği ancak daha sonra Elitaş’ın devreye girdiği” iddia ediliyor. TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ismi HSK üyeliğine seçti