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Spor

Kulis: Hidayet Türkoğlu TBF'deki görevlerinden el çektirildi, Saray'daki odasının boşaltılması talimatı verildi

12 Ocak 2021 08:16

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Spor Danışmanı Hidayet Türkoğlu’nun mevcut görevlerinden el çektirildiği ileri sürüldü.

AKP’ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın bazı isimler ABD vatandaşı olan Hidayet Türkoğlu’nun yurtdışındaki banka hesabında bulunan 150 milyon euroyu Türkiye’ye getirmesini istedi.

Türkoğlu, parayı Türkiye’ye getirmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Hidayet Türkoğlu’na Saray’daki odasını boşaltması talimatı verilirken TBF Başkanlığı’ndan da istifa etmesi istendi.

Eşini ABD'ye gönderdi, kendisi de gidiyor

Yaşanan gelişmelerin ardından Hidayet Türkoğlu’nun eşi ve çocuklarını ABD’ye gönderdiği, kendisinin de yurtdışına çıkmak için hazırlık yaptığı belirtildi. Türkoğlu’nun birkaç gün içinde istifasını vereceği ve yerine ise Harun Erdenay’ın getirileceği kaydedildi. (Cumhuriyet)

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