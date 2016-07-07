Kulis: HDP'li vekillerin ifadesi alınmadan dava süreci başlayabilir

Dokunulmazlıkları kaldırılan HDP’li vekillere yönelik ifade süreçleri işletilmeden dava süreçlerinin başlatılabileceği belirtiliyor.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından savcılıklardan HDP’li milletvekillerine telefon aracılığıyla ifade çağrıları yapılmaya başlanırken, bayramın ardından yazılı çağrıların gelmesi bekleniyor. Savcılıklar tarafından bugüne kadar HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda milletvekili hakkında ifade çağrısı yapıldı. Milletvekillerinin ifadeye gitmemesi zorla götürülmesinin söz konusu olup olmayacağı merak edilirken bugüne kadar yapılan çağrılarda zorla götürülme vurgusunun yapılmaması başka bir ihtimali daha gündeme getirdi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Ilıcalı'nın haberine göre, parti içinde yapılan değerlendirmelerde hükümetin özellikle kamuoyunda oluşacak tepkilerin önüne geçmek ve krize dönebilecek bir durumu engellemek adına milletvekillerine yapılan ifade çağrılarına zorla getirilme vurgusuna yer vermediği belirtiliyor. HDP kaynakları; milletvekillerine yönelik ifade süreçlerinin işletilmeden ilgili mahkemelerin dava sürecini başlatabileceği değerlendirmesini yapıyor. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, hükümetin bu konuda ortaya çıkacak tepki ve olası krizi engellemek ya da en aza indirerek istediği sonucu almaya çalıştığını söyledi.

Bilgen, yaşananların iki farklı duruma işaret ettiğini belirterek, “Zorla götürme durumu yaşanmadan dava sürecinin başlaması da olası. Bu tamamen ilgili mahkemenin inisiyatifinde” değerlendirmesini yaptı.