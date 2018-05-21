Kulis: HDP'de isimler netleşiyor

24 Haziran'da gidilecek erken seçimlerde milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmeye hazırlanan HDP'de isimler netleşmeye başlıyor.

Cezaevinde tutuklu bulunan eski Grup Başkanvekili İdris Baluken'in, son seçim bölgesi olan Diyarbakır'dan başka bir yerde aday gösterileceği öğrenildi.

Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'nun ise İstanbul olan seçim bölgesinin değiştirilerek Ankara'dan aday gösterileceği belirtildi.

Öte yandan Sırrı Süreyya Önder'in aday gösterilmediği öğrenildi. Birgün'e konuşan Önder, "Türkiye'nin tüm emek ve demokrasi güçlerini aynı zamanda gençleri listemize dahil ettik, çok iddialı bir listemiz var. Bayrak değişimi adına bu sebeple aday değilim." açıklamasında bulundu.