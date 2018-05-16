Kulis: HDP gazeteci Ahmet Şık'ı milletvekili adayı gösterecek

24 Haziran 2018'e yapılacak Milletvekili Genel Seçimlerinde HDP'nin, Cumhuriyet gazetesi davasında 435 gün Silivri Cezaevi'nde kalan gazeteci Ahmet Şık'ı İstanbul'dan aday göstereceği iddia edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından alınan erken seçim tarihi olan 24 Haziran'a 39 gün kala partilerin milletvekili adayları belli olmaya başladı.

Milletvekili aday adaylığı başvurularını 8 Mayıs'ta sonlandıran ve kesin milletvekili aday listesini gelecek hafta başında açıklaması beklenen HDP'de bazı isimlerin netleşmeye başladığı belirtildi.

Sabah saatlerinde, HDP'nin cezaevinde bulunan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'i milletvekili adayı göstereceği iddia edildi.

Artı gerçek'in kulis haberine göre, HDP'nin gazeteci Ahmet Şık'ı Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu'nu, Hak ve Adalet Platfofmu'ndan Nurten Ertuğrul ile TİP Yürütme Kurulu Üyesi Erkan Baş'ı milletveki adayı gösterecek. Şık'ın İstanbul'dan aday gösterileceği belirtildi.

HDP'den milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Veli Saçılık'ın Ankara'dan milletvekili adayı gösterileceği belirtilirken eski MAZLUM DER Başkanı ve yine KHK ile ihraç edilen tıp doktoru Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da adaylığının netleştiği belirtildi.