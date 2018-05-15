T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kulis: HDP, cezaevindeki iki siyasetçiyi milletvekili adayı gösterecek

Liste gelecek hafta açıklanacak

15 Mayıs 2018 14:50

3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen genel milletvekili seçimlerinde HDP'nin, cezaevinde bulunan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'i de  milletvekili adayı göstereceği iddia edildi.

Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonuna karşı yaptığı açıklamalar nedeniyle 31 Ocak’ta tutuklanan Güven, hakkında Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açılan davada  “örgüt kurmak ve yönetmek”, “örgüt propagandası” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” iddiasıyla Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanıyor.

HDP 3. Büyük Kongresi öncesi 9 Şubat günü yapılan operasyonla gözaltına alınan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu da 17 Şubat’ta tutuklanmıştı.

Liste gelecek hafta açıklanacak

HDP aday adaylığı başvurularını 8 Mayıs’ta sonlandırmıştı. HDP’nin aday listelerini ise gelecek hafta başında açıklaması bekleniyor.

HDP 4 Mayıs’ta da cumhurbaşkanı adayı olarak Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı aday göstermişti.

 

ETİKETLER

HDPERKEN SEÇİM24 HAZİRANMİLLETVEKİLİLEYLA GÜVENONUR HAMZAOĞLU

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24