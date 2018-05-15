Kulis: HDP, cezaevindeki iki siyasetçiyi milletvekili adayı gösterecek

3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen genel milletvekili seçimlerinde HDP'nin, cezaevinde bulunan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'i de milletvekili adayı göstereceği iddia edildi.

Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonuna karşı yaptığı açıklamalar nedeniyle 31 Ocak’ta tutuklanan Güven, hakkında Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açılan davada “örgüt kurmak ve yönetmek”, “örgüt propagandası” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” iddiasıyla Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanıyor.

HDP 3. Büyük Kongresi öncesi 9 Şubat günü yapılan operasyonla gözaltına alınan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu da 17 Şubat’ta tutuklanmıştı.

Liste gelecek hafta açıklanacak

HDP aday adaylığı başvurularını 8 Mayıs’ta sonlandırmıştı. HDP’nin aday listelerini ise gelecek hafta başında açıklaması bekleniyor.

HDP 4 Mayıs’ta da cumhurbaşkanı adayı olarak Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı aday göstermişti.