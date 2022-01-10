Kulis: Hazine ve Maliye Bakanlığı ‘görevinden affını’ isteyen Lütfi Elvan, AKP’den istifa edecek

Milli Gazete, Hazine ve Maliye Bakanlığı ‘görevinden affını’ isteyen Lütfi Elvan’ın AKP’den istifa edeceğini ileri sürdü.

Elvan’ın ''Faizleri indirin'' talimatına karşı çıktığı haberleri basına yansımasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen "Milletimizi faize ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Hala kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasın ben faizi savunanla beraber olmam, olamam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim” ifadeleri dikkati çekmişti. Erdoğan’ın “Ben faizi savunanla beraber olmam” ifadesinin eski Bakan Elvan’a yönelik olduğu ileri sürülmüştü. Nitekim Erdoğan'ın bu konuşması sırasında bir tek Lütfi Elvan alkışlamamıştı.

TIKLAYIN - Erdoğan "Faizi savunanla beraber olmam, olamam" dedi; Hazine ve Maliye Bakanı Elvan alkışlamadı

Milli Gazete’nin iddiasına göre, Ankara kulislerinde Elvan'ın bakanlığın ardından AKP'den de ayrılacağı ifade ediliyor.