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Kulis: Gökçek, Erdoğan İran'dan dönünce istifa edecek

"İstifa etmiyorum görevden alın"

04 Ekim 2017 16:24

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istendiği ve İran'a yaptığı gezinin ardından Gökçek'in istifa etmesini beklediği öne sürüldü.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İran’a gitmeden önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e “istifa et” mesajını resmen ilettiği, Erdoğan’ın İran dönüşünden sonra da Gökçek’in istifasını sunacağı iddia edildi.

ANKA’dan Besti Karalar’ın kulis haberine göre, Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Gökçek’in istifasını İran’a gitmeden önce istedi  ancak Gökçek “etmiyorum görevden alın” mesajı gönderdi. Gökçek’in istifa etmesine ise AK Parti’de şu anda mevcut milletvekili olan ve geçmişte hükümet kadrolarında önemli görevlerde bulunan bir ismin ve eski birkaç AK Parti’li milletvekilinin engel olduğu iddia edildi.

Gökçek’in, Erdoğan’a ilettiği “istifa etmemi gerektirecek bir şey göremiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı beni görevden alsın” mesajından sonra, Erdoğan’ın da parti içeresinde Gökçek’in kırmayacağı bazı isimleri devreye soktuğu ve “Gökçek daha fazla uzatmasın” mesajını gönderdiği iddia edildi.

Aynı yöntemle istifa

Öte yandan AKP kulislerinde dillendirilen bir başka iddia da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 17 Eylül’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısına gitmeden önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’tan istifasını istediği, Erdoğan’ın ABD dönüşünden sonra da Topbaş’ın istifa ettiği söyleniyor. Gökçek için de aynı yöntemin kullanılacağı bugün İran’a giden Erdoğan’ın İran dönüşü sonrası, Melih Gökçek’in istifa edeceği iddia ediliyor.

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