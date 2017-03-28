Kulis: Galatasaray'da Hakan Şükür krizinden sonra üyelerden yayın yasağı talebi

Galatasaray'da Hakan Şükür ve Arif Erdem’in üyelikten ihraç edilmemesi yönünde el kaldıran üyelerin "deşifre olduklarını, kendilerine baskı yapıldığını" savunarak, yönetimden yayın yasağı talebinde bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın yıllık olağan mali kongresinde Gülen cemaatiyle ilişkilerinden dolayı kulüpten atılmaları talep edilen Hakan Şükür ile Arif Erdem’in ihracı genel kurul üyeleri tarafından oy çokluğuyla reddedilmişti. Ancak gelen tepkiler üzerine önceki gün acil şekilde toplanan Dursun Özbek yönetimi, tüzükteki aidat kozunu kullanarak ikilinin üyeliklerini iptal etmişti.

"Üyeler yayın yasağı istiyor"

Habertürk'ün haberine göre, Hakan Şükür ve Arif Erdem’in üyelikten ihraç edilmemesi yönünde el kaldıran üyeler deşifre olduklarını öne sürerek, yönetimden yayın yasağı talebinde bulundu. Sayıları yaklaşık 250 olan üyelerin Özbek yönetimine mesaj göndererek, "Başkan ve yönetim hakkımızı arasın. Bizler televizyonlarda hedef gösteriliyoruz. Yayın yasağı getirilsin" dedikleri bildirildi.

Suç duyurusunda bulunuldu

Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), Galatasaray Divan Kurulu hakkında İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Derneğin başkanı Muhammed Gömük yaptığı başvuruda, "Bir kısım divan üyelerince örgüte yardım etmek ve örgüt propagandası yapma suçlarıyla tespit edilecek şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ederiz" ifadelerini kullandı.

Hakan Ünsal: Kaçarak suçlarını kabul ettiler

Bir dönem G.Saray forması giyen Hakan Ünsal, eski takım arkadaşları Hakan Şükür ve Arif Erdem hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yapılan toplantıyı G.Saray genel kurulundan ziyade siyasi bir partinin kongresine benzeten Ünsal, “Haklarında hukuki olarak kesinleşmiş bir karar olmasa da zaten Hakan ve Arif bu ülkeden kaçarak suçlarını kabul etmişlerdir” dedi.

Bakan Kılıç: Yönetim doğru iş yaptı

Genel kuruldan çıkan sonucun ardından, "Yönetim ivedi şekilde bu kararı düzeltmelidir” diyen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ihraç kararlarını değerlendirdi. Genel kurulda "Hayır" diyenlerin bunu Sarı-Kırmızılı camiaya anlatamayacaklarını ifade eden Kılıç, "G.Saray yönetimi gereken kararı alıp, doğru iş yapmıştır. Çünkü milletimize, memleketimize, devletimize ihanet edenlerle beraber olduklarını söyleyenlerin, ülkeden firar edenlerin kulüplerimizde işleri yoktur" şeklinde konuştu.