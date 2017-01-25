Kulis: ’Evet’ çatlağı yaşayan MHP, referandum kampanyasını gelecek hafta masaya yatırıyor

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasa değişikliğini destekleyen MHP’nin, Genel Merkezi’nin kampanya stratejisi için gelecek hafta Başkanlık Divanı ve Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) toplayacağı belirtiliyor.

Kulislerde, MHP’nin meydanlarda ‘evet’ çağrısı yerine anayasa değişiklik teklifine teklife destek verme gerekçelerini anlatacakları belirtiliyor.

Genel Merkez’in önceliği ‘evet’ kampanyasına değil tabanın ikna edilmesine vereceğine dikkat çekiliyor.

Meydanlara inildikten sonra tepkili tabanın bu tavrını bırakacağı da söyleniyor.

Bu arada Bahçeli’ye karşı sert açıklamalar devam ediyor.

Eski ülkü ocakları başkanları MHP tabanın çok yüksek oranda hayır diyeceğine dikkat çekmişti.

TBMM’de anaya oylamasında ret oyu veren muhalifler ise kampanyalarını hazırlıyor.