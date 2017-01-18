Kulis: Erdoğan'ın erken seçim planını Bahçeli bozdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, geçtiğimiz kasım ayında yapılmasının planlandığı iddia edilen erken seçimi önlemek için "anayasa değişikliği" çıkışını yaptığı ileri sürülüyor. Partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılacak ikinci tur oylaması öncesinde MHP kulislerinde "Bahçeli, Tayyip Erdoğan'ın erken seçim planını bozmak için bu çıkışı yaptı" diye konuşuluyor.

Devlet Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanı fiili başkanlık durumundan vazgeçmelidir. Olmazsa fiili duruma hukuki boyut kazandırılmalıdır" açıklamasıyla anayasa değişikliği tartışmalarının önü açılmıştı. AKP'nin MHP ile görülerek hazırladığı teklifin 18 maddesi de birinci tur oylamada kabul edilmişti.

Kulislerde merak edilen diğer konu ise, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in, bazı AKP milletvekilleriyle temas kurup kurmadığı. Teklife ilişkin yapılacak ikinci tur oylamaya bazı AKP milletvekillerinin katılmayacağı iddia ediliyor. Söz konusu iddia MHP kulislerinde "Oylamaya katılmazlarsa teklifin kaderi değişir" diye değerlendiriliyor. Bazı milletvekilleri, "Pensilvanya’dan talimat geldi mi?" diye soruyor.