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Kulis: Erdoğan'a eşlik etmesi için 200 sanatçıya davet gönderildi, 25'i uçağa binmekten son anda vazgeçti

"Davetli listesi tabii ki tek başına belirlenmiyor"

05 Nisan 2018 14:44

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, Hatay'da bulunan sınır birliklerini ziyaretinde eşlik etmesi için 200 sanatçıya davet gönderildiğini, 25 kişinin son anda uçağa binmekten vazgeçtiğini iddia etti. 

Fırat, sanatçılarla birlikte karakolların ziyaret edilmesi kararının nasıl alındığını şöyle anlattı: 

"Sınırda bir karakola birlikte gitme kararı Cumhurbaşkanı’nın doğum gününde alındı. Cumhurbaşkanı, şubat ayındaki doğum gününde sanatçılarla bir araya gelmişti. O görüşmede sanatçılar gruplar halinde karakollara gittiklerini, askerlere moral vermek için ziyaretler yaptıklarını anlattılar. Cumhurbaşkanı, sanatçılara duyarlılıkları için teşekkür etti; ardından da 'Bir kere de beraber gidelim' dedi. Sonrasında da Oğulpınar organizasyonu yapıldı."

"Son anda vazgeçtiler"

Organizasyonu yapan firmanın sahibinin kendi arkadaşı (Polat Yağcı) olduğunu anlatan ve firmanın adını veren Fırat, gelmeyen sanatçılarıysa şöyle anlattı:

"Bu tip organizasyonlarda davetli listesini tabii ki tek başına belirlemiyor. Sonuçta Cumhurbaşkanlığı Protokolü ile çalışmak zorunda. Bu sefer de aslında kapsamlı bir liste hazırlandı. Sanat dünyasından yaklaşık 200 kişiye davetiye gönderildi. Hatta bunun 100’ünü TRT hazırladı. Sonuçta 200 sanatçı yoktu. Yani gelmeyenler hayli kalabalıktı. Hatta geleceğini bildiren 25 isim son anda uçağa binmekten vazgeçmiş."

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