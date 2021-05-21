Kulis: Erdoğan, Süleyman Soylu'yu görevden alamıyor, çünkü arkasında Bahçeli var

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ileri sürdüğü iddiaların ardından kulislerde konuşulanları aktardı.

Soylu’nun istifasını verdiği dönem MHP lideri Devlet Bahçeli’nin "Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnun olacaktır” telefonu ile istifayı engellediğini hatırlatan Uğuroğlu, başkent siyasi kulislerinde, “Süleyman Soylu'yu görevden alamıyor, çünkü arkasında Bahçeli var” dendiğini ifade etti.

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