Kulis: Erdoğan, seçimlerden sonra SP'ye, 'Niye CHP'nin yanında oldunuz' diye tepki gösterdi

24 Haziran seçimlerinden önce AKP, Saadet Partisi'yle görüştü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, SP lideri Temel Karamolaoğlu'yle bizzat görüştü. Seçimlerinde resmi olmayan kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından SP'nin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Erdoğan'ı tebrik içn aradığı ve "Niye CHP’nin yanında oldunuz" ile tepki aldığı belirtildi. Kulislerdeki bilgilere göre Asiltürk’ün bu tartışmaya girmedi.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre erken seçim kararının alınmasından önce Saadet Partisi’nin (SP) AKP ve MHP ile birlikte hareket etmesi için önce SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bizzat görüşen, daha sonra Mustafa Şentop’u görevlendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu ısrarından seçim akşamında bile vazgeçmediği ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, Asiltürk tebrik etmek için Erdoğan'ı aradı. Erdoğan’ın Asiltürk’e AKP’yle birlikte hareket edilmediği için sitem ettiği, “Niye CHP’nin yanında oldunuz” sorusunu yönelttiği belirtildi. Ancak Asiltürk’ün bu tartışmaya girmediği bildirildi.

“Milli Görüş’çüler, din düşmanları ile bir arada”

SP seçim sonuçlarını da değerlendirmeye aldı. AKP’den yaklaşık yüzde 5’lik bir kitlenin koptuğu, bunların ‘Erdoğan’a zarar vermeden AKP’ye mesaj verme’ amacıyla hareket ederken Saadet Partisi’ne değil MHP’ye gittiği değerlendirmesi yapıldı. Saadet’e gelmesi beklenen bu yüzde 5’lik kitlenin, iktidarın ve iktidara yakın medyanın CHP ile yapılan ittifakı eleştirirken, “Milli Görüş’çüler, din düşmanları ile bir arada” propagandasından etkilendiği yorumları yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin partide yapılan değerlendirmede de ekonomik vaatlerin seçmene ne kadar ulaştığı sorusu üzerinde duruldu. Hiçbir cumhurbaşkanı adayının, karşı karşıya kalınan ekonomik krizi aşma güvencesini tam olarak veremediği belirtilirken, “geçmişte ekonomi yönetiminde başarılı olmuş isimlerin cumhurbaşkanı adaylarının kadrosunda olması gerekirdi” denildi.

CHP’nin SP için açtığı 6 aday kontenjanından önce üçü milletvekili olma hakkını kazandı. Sonuçlar resmen açıklanmasa da, yurt dışı seçmen oylarının ülke geneline yansımasıyla Emre Bağce’nin adaylığı tehlikeye düştü. Cihangir İslam’ın ve Abdülkadir Karaduman’ın ve itirazların sonuçlanması halinde Bağce’nin, CHP’den istifa edip SP saflarına geçmesi konusunda kararın verilmediği öğrenildi