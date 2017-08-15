Kulis: Erdoğan, 'Reisçiler'den rahatsız, Davutoğlu'na yakın isimlere de danışacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin yayın organı Milli Gazete'nin yazarı Ahmet Yavuz, Erdoğan'ın 'Reisçiler'den rahatsız olduğunu iddia etti.

Yavuz, sözlerinin devamında "Davutoğlu’na yakın isimlere de danışacakmış. Sizce Erdoğan, dört barış önerisini yol haritasına dönüştürür mü?" ifadesini kullandı.

Ahmet Yavuz'un "Vekilinden, iktidara dört barış önerisi!" başlığıyla yayımlanan (15 Ağustos 2017) yazısı şöyle:

AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ’a “Partinin gidişatı nasıl olacak? Yeni kabineyi nasıl buldunuz?” diye sordum. “Ak Parti 4 şey yapmalı?” diye doğrudan söze girdi. Dedi ki;

BİR: Saadet’le barışacak.

İKİ: HDP’de yüzde 2 civarı oyumuz var. Kürtlerle barışacak.

ÜÇ: MHP’den, BBP’den gelmiş yüzde 10’a yakın içeride oy var. Ülkücü kesim içeride yeterince temsil edilmiyor. Akşener’e gidebilecek 4-5 puan var. O kesim iyi temsil edilecek. Barışılacak!

DÖRT: Aşiretimizi küstürmeyeceğiz! Barışacağız! Bu harekete omuz vermiş herkesi bir şekilde işe dahil edeceğiz. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu gibi...

Duyumlarımıza göre; Erdoğan, “Reisçilerden” rahatsızmış! Davutoğlu’na yakın isimlere de danışacakmış! Sizce Erdoğan, dört barış önerisini yol haritasına dönüştürür mü?

Milli içeceğimiz ayran, küskün

16 Nisan sonuçları ve 2019 endişesinin bunu yapacağını biliyordum!

Coca-Cola’nın fabrikasını Reisicumhur’a açtırıp bugünlerde Milli İçeceğimiz Ayranı küstüreceğini biliyordum! Ayran bu aralar çok mahzun, çok!

İHL'ler çoğalıyor ama ak çocuklar gitmiyor

Halen 4 bin 300 imam hatip lise ve ortaokulumuz, 1 milyon 300 bin de İHL öğrencimiz var! Milletin gözbebeği okullardan 170’i, TEOG’dan yüksek puanla öğrenci alarak rekor kırdı!

LYS başarısı da fena değil! Türkiye geneli 50 civarı gerçekten kaliteli, proje imam hatip var! Millet oralara akın ediyor!

Ancak soru şu: İktidar, parti teşkilat yöneticileri, kalburüstü kesimi TEOG’da yüksek puan alan çocuklarını imam hatibe gönderiyor mu? Göndermiyorsa neden? Reis, teşkilatlarındaki bu metal tenakuzu biliyor mu?

Ali Yalçın, sonuna kadar haklı

Hükümetin zam teklifi devede kulak gibi. Yüzde 3+3! Yıllık enflasyonun çok altında! Milyonlarca memur ve emeklisi sevinemiyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın dediği gibi eski Türkiye’nin hesap makinesiyle hesaplanmış! Haksız mı? Bu yüzden “Teklife kapalılar!”

*

Oysa memur kesimi büyüyen Türkiye’den, refahtan pay istiyor. Hükümet ise böyle komik bir rakamı açıklayarak Cumhurbaşkanı’na topu atıyor. 2019’a giderken 6+6 ile milletin adamı olma fırsatı veriyorlar. Geçtik yüzde 50’yi. Ver yüzde 18, ol milletin adamı!

FETÖ'yü deşifre edecek isim içeride!

Önemli bir isim 15 Temmuz sonrası içeri alındı. Eski Emniyet üst düzey görevlilerinden İbrahim Selvi. Kendisi uzun yıllar önemli görevler üstlenmiş bir emniyet müdürü. FETÖ’ye karşı dosyalar hazırlamış, Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla FETÖ sızmalarını müfettiş olarak raporlamış bir isim.

*

Bugün için “kumpas” diye görülen Ergenekon sürecinde de İbrahim Selvi, Ergenekonculukla suçlanarak kızağa çekilen bir isim. Dönemin operasyon gazetesi Taraf ve FETÖ gazetesi Zaman tarafından Ergenekoncu olarak ilan edilmişti. Devletine sadık, vatanperver olarak bilinen Selvi, şimdi 19 Eylül’de FETÖ’den ilk duruşmaya çıkacak. İlginç değil mi?

Aranan lider, Güney Amerika'dan çıktı

Farkında mısınız? Son günlerde Türkiye’de her kesim tarafından sevilen bir lider var. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro! Çünkü kitleler, “Kim Amerika ve İsrail’e kafa tutuyorsa” onu çok seviyor!

Kendine DEFO, muhalefete FETO

Kendine gelince DEFO’lu oluyor. Muhaliflere gelince FETÖ’cü!

Reis, bizi dinliyor

“Defolu Devlet Yetkilileri” başlıklı yazımız çok ses getirdi. Gazeteler, internet siteleri, hatta TV’ler haberlerine kaynak gösterdi. Kısık sesimizi, Cumhurbaşkanı ve danışmanları da duymuş!

Cumhurbaşkanı; “Defolu kişilerle bu mücadeleyi yürütemeyiz!” diye noktayı koydu. Şimdi soru şu. Defolular kim ve ne kadar? Nasıl tasfiye edilecek?

Amerika'da 28 Şubat beklentisi

Siyonizm’in merkez üssü Pentagon ile Beyaz Saray’daki Trump uyuşmuyor. Pentagon, Trump’a her an bir 28 Şubat post-modern darbesi uygulayabilir.

Siyonizm, Pentagon, CIA ve FBI’ın tüm çabalarına rağmen Trump seçildi! Pentagon’un yeni dünya planı için, Trump tutarsız kalıyor!

Diyanet'in rotası

Mehmet Görmez Hoca, 31 Temmuz’da yürürlüğe koyduğu kapsamlı bir yönerge ile Diyanet’in rotasını çizdi, öyle gitti. Yeni başkan da bu hafta atanabilir. Merakla beklenen şu:

*

Gelecek yeni Diyanet Başkanı; Ali Bardakoğlu, Mehmet Görmez çizgisinde bağımsız Müslüman kişilikler mi olacak? Yoksa sıradan bürokratik bir kurum gibi iktidara göre şekil alıp, Şii Müslüman dünyaya karşı Amerikan mezhepçiliğine mi çekecek? Bir paralel yapıdan kurtulurken gözbebeği kurum, sağlıkta olduğu gibi başka paralel yapılara angaje mi edilecek? Aman dikkat!