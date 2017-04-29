Kulis: Erdoğan rahatsız, sosyal medyadaki atışmalara müdahale edecek

Türkiye'de parlamenter sistemi bitiren "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 48.6 "hayır" oyuna karşılık yüzde 51.4 "evet" oyu ile kabul edildiğinin açıklanmasıyla sona eren halk oylamasının ardından gözlerin çevrildiği AKP'de, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP içindeki "ekipleşmeden" rahatsız olduğunun, partinin başına geçince bu duruma müdahale edeceğinin konuşulduğu ileri sürüldü.

Cumhuriyet'te yer alan kulis haberde Erdoğan'ın bir diğer rahatsızlığının da "sosyal medyadaki atışmalar"dan dolayı meydana geldiği iddia edildi. Emine Kaplan'ın imzasıyla yayımlanan haberde, "Bir süredir sosyal medya üzerinden Erdoğancılar, Gülcüler, Davutoğlucular olarak adlandırılan ‘silahşörler’ mücadelesi yaşanıyor. Erdoğan, genel başkan olmasıyla partiyi de yıpratan bu duruma doğrudan müdahale edecek" ifadesine yer verildi.

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Cumhuriyet'te "İşte Erdoğan'ın acelesinin sebebi" başlığıyla yayımlanan (29 Nisan 2017) haber şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2 Mayıs’ta partiye üye olmaya, 21 Mayıs’ta da olağanüstü kongreyle genel başkan olmaya hazırlanıyor. Parti kulislerinde, Erdoğan’ın genel başkan olmak için olağan kongreyi beklemek yerine hızla olağanüstü kongreyi toplamasıyla ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:

2019 seçimlerine hazırlık: Referandumda anayasa değişikliği kabul edilmesine karşın yüzde 51.4’lük oran AKP’nin beklentisinin altında kaldı. Özellikle İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere pek çok büyükşehirde ‘hayır’ oylarının önde çıkması 2019 yılında yapılacak yerel seçim ile Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri için riskli bir tablo ortaya çıkardı. Erdoğan, hemen genel başkan olarak hem partiyi hem de teşkilatları toparlayarak 2019 seçimlerine hazırlamak istiyor.

İkili yapı görüntüsü: Erdoğan, partiye üye olup genel başkanlık için olağan kongreyi bekleseydi partide “Erdoğan düz üye ama kurucu lider, Yıldırım genel başkan ve başbakan” gibi ikili bir yapı oluşacaktı. Bu ikili yapı görüntüsü de hem alınacak kararlar hem de parti politikalarının belirlenmesinde sıkıntı yaratmasa bile kamuoyunda bu ikili yapı üzerinden tartışmalar yürütülecekti.

Ekip huzursuzluğu: Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok uyumlu çalışsa da zaman içinde iki isim etrafında ekipleşmeler oluşuyor, “Erdoğan’a yakın olanlar, Yıldırım’a yakın olanlar” biçiminde bir görüntü ortaya çıkıyordu. Erdoğan’ın genel başkanlığıyla bu durum ortadan kaldırılacak.

Sosyal medyadaki atışmalar: Bir süredir sosyal medya üzerinden Erdoğancılar, Gülcüler, Davutoğlucular olarak adlandırılan ‘silahşörler’ mücadelesi yaşanıyor. Erdoğan, genel başkan olmasıyla partiyi de yıpratan bu duruma doğrudan müdahale edecek.