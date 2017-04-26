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Kulis: Erdoğan partisinin başına geçince İbrahim Kalın dahil birçok yeni isim kabineye girecek

AKP'nin 21 Mayıs'taki MKYK'da olağanüstü kongre kararı alması bekleniyor

26 Nisan 2017 10:21

Referandumun ardından gözler AKP ve hükümette yapılması planlanan değişikliklere çevrildi. Kulislere göre mayıs ayı sonunda AKP’nin olağanüstü kongreye gitmesiyle birlikte Ankara’daki üç önemli adım ‘kabine, genel başkan ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) değişikliği’ olacak.

Hürriyet'in haberine göre, kabinede beklenen değişiklikte sürpriz isimlerin yer alacağı konuşuluyor. Ancak değişiklik bakanlarla kalmayacak. Olası bir olağanüstü kongrede sadece genel başkan değil, partinin MKYK’sı da yenilenecek. Bu nedenle kabine değişikliğinin önce yapılacağı, kabine dışı kalan bazı isimlerin de MKYK ve parti yönetiminde yer alacağı belirtiliyor.

Kulislere göre, mayıs sonunda yapılacak olağanüstü kongreyle Erdoğan genel başkan seçilecek. Olağanüstü kongre sadece genel başkan seçimini değil, aynı zamanda MKYK değişimini de içerecek. Partinin 50 kişilik üst yönetiminde köklü değişikliğe gidilecek. Kulislere göre, ‘genç kabine ve genç parti yönetimi’ planı hayata geçirilecek. Partide uzun zamandan beri bakanlık ve parti yöneticiliği yapan bazı duayen isimlerin dışında, yeni ve sürpriz isimlerin hükümete gireceği iddia ediliyor. 

Kongreden önce yeni kabine

AKP kurmaylarına göre, olağanüstü kongreyle ilgili süreç işlerken, kabine değişikliği yapılacak. Kabine değişikliğinin kongreyi beklememesinin en önemli nedeni, görevden alınacak bazı bakanların yeni MKYK’da ve parti yönetiminde değerlendirilmesi olacak. Bu operasyonda, birden fazla sürpriz bekleniyor. Kabineye dışarıdan bakan alınma olasılığı yüksek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın kabineye gireceği konuşuluyor. Kabineye dışarıdan MHP’li bakan alınmasına da Devlet Bahçeli ile yapılacak görüşmede karar verilecek.

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