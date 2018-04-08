Kulis: Erdoğan MİT'e beş nedenden dolayı teşekkür etti

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı harekâtına katkılarından dolayı Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) teşekkür ettiğini aktardı. Çevikcan, bu teşekkürün ardında beş nedenin bulunduğunu söyledi.

Erdoğan, perşembe günü MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile bir araya gelmişti. Fidan'a, müşavir yardımcıları ve Zeytin Dalı harekâtında görev yapan bazı kişiler de eşlik etmişti.

Bu görüşmede Erdoğan'ın MİT'e özel olarak teşekkür ettiğini aktaran Çevikcan, dün (7 Nisan 2018) yayımlanan yazısında teşekkürün nedenlerini şöyle sıraladı:

- Afrin operasyonunda Türkiye’nin kırmızı çizgisi olan sivillerin zarar görmemesinde gösterilen başarı.

- Genelkurmay’la harekât boyunca yürütülen en üst düzey koordinasyon.

- Başta Rusya olmak üzere, sahadaki ülkelerdeki muhataplarla yürütülen arka kapı diplomasisi.

- Kamuoyuna yansımayan kriz süreçlerinde gösterilen refleks ve sonuç alıcı koordinasyon.

- ÖSO’nun eğitimi, sahadaki kontrolü, yönlendirilmesi ve ÖSO kaynaklı olası yol kazalarının önlenmesindeki başarı.