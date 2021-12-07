Kulis: Erdoğan'ın sorduğu bakanlar, asgari ücret için hangi rakamı verdi?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “çok ilginç bir uygulama yaptığını ve bakanlara ayrı ayrı ‘Asgari ücret ne kadar olmalı?’ sorusunu yönelttiğini” yazdı.

“Bakanların bir kısmı işveren olduğuna göre Erdoğan'a acaba ne yanıt verdiler?” diye soran Uğuroğlu, devamında şunları kaydetti:

AKP kulisinden aldığım bilgiye göre bakanların verdiği rakamın ortalaması şöyle: -3 bin 750 lira.

Bu rakama göre bakanların, yaklaşık yüzde 32 civarında bir zam beklentisi içinde olduklarını gösteriyor. Peki, Erdoğan bu zammı yapar mı? Memurlara birinci 6 ay için yüzde 12,5 zam farkı verilmesi gerekiyor ki gerçek zam oranı 3 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak 2021 yılı enflasyonuna göre netleşecek.

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