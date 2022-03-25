Kulis: Erdoğan’ın Bahçeli’yi ikna etmesi durumunda Soylu’nun yerine getireceği isim belli

Koronavirüs pandemisinin başında uygulanan ilk sokağa çıkma yasağı kararını geç duyurduğu için eleştirilen ve görevden affı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin araya girmesiyle kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu kez de polisin Furkan Vakfı üyelerine uyguladığı orantısız güç üzerinden eleştiriliyor. Kulislerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ikna etmesi durumunda Soylu’nun görevden alınacağı ve yerine gelecek ismin de belli olduğu iddia ediliyor.

Adana’da polisin Furkan Vakfı mensuplarına yönelik sert müdahalesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu görevden alacağı tartışmaları alevlendi. Bahçeli, bir kez daha Soylu’nun arkasında durmuş; “Sayın Süleyman Soylu, soy ismi gibi soyludur, görevini de layıkıyla yerine getirmektedir. Türk polisi görevinin gereğini yapmış” demişti. Bahçeli’nin bu çıkışının Soylu’nun görevden alınmasını engellediği konuşuluyor.

Milli Gazete’de Bünyamin Güler imzalı habere göre, Soylu ile ilgili Erdoğan’ın Bahçeli’yi ikna etmesi durumunda yerine getireceği ismi bile belirlediği ifade ediliyor.