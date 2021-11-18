Kulis: Erdoğan, “Faizi savunanlarla aynı yolda yürümeyiz” derken kimi hedef aldı?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar esnasında “Faiz sebep, enflasyon sonuç” tezi üzerinden bu kez kendi partililerine yönelik “Bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim” dedi. Erdoğan’ın bu sözleri sarf ettiği sırada Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın alkış tutmadığı ise dikkati çekti. Erdoğan’ın enflasyonla ilgili sözlerinde Elvan’ı hedef aldığı belirtiliyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, Elvan’ın, Erdoğan’ın sözleri sonrası dünkü grup toplantısı bitiminde “Meclis’ten en önce ayrılan isimlerden olması” da dikkat çekerken Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kulislerinde de “Bakan Elvan en kısa sürede görevden azlini isteyecek” değerlendirmelerinin yapıldığı belirtiliyor.

Cumhuriyet, 5 Kasım’da, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın “MB’nin yeni bir faiz indirimi kararı alacak olmasına” karşı çıktığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a istifasını sunduğu, ancak Erdoğan’ın söz konusu istifayı kabul etmediğini haberleştirmişti.

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