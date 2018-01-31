Kulis: Erdoğan, Davutoğlu ile Gül'ün çıkışını konuştu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'nin dün gerçekleşen grup toplantısına eski Başkabakan Ahmet Davutoğlu'nun katılmasını yazdı. Selvi, Erdoğan'ın salona Davutoğlu Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte girdiğini belirterek, "Ama onun öncesi vardı. Erdoğan ile Davutoğlu 22 Ocak Pazartesi günü 3 saat süren bir görüşme yaptılar" dedi. "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çıkışıyla yaşanan tartışmanın da ele alındığı kulağıma geldi" diyen Selvi, "Davutoğlu, Türkiye’nin içinden geçtiği dönemde güçlü bir şekilde Erdoğan’ın yanında yer aldı" ifadesini kullandı.

Selvi'nin "Yeni seçim barajı mı geliyor?" başlığıyla yayımlanan (31 Ocak 2018) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısına, sağında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, solunda Başbakan Binali Yıldırım’la birlikte girdi.

Salonda ise sağına Binali Yıldırım’ı soluna Ahmet Davutoğlu’nu alarak oturdu.



Ama onun öncesi vardı. Erdoğan ile Davutoğlu 22 Ocak Pazartesi günü 3 saat süren bir görüşme yaptılar.



Görüşmenin yarısı başta Afrin operasyonu olmak üzere dış politikadaki gelişmelerdi, diğer yarısında ise iç politika konuşuldu.



11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çıkışıyla yaşanan tartışmanın da ele alındığı kulağıma geldi. Davutoğlu, Türkiye’nin içinden geçtiği dönemde güçlü bir şekilde Erdoğan’ın yanında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir yanına Davutoğlu’nu diğer yanına Yıldırım’ı alarak, parti içi birlik ve beraberliği tahkim edici önemli bir adım attı. Liderlik bu işte.



Bu tablodan önce Meclis kulisinde Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’la AK Parti kongrelerinde yaşanan havayı konuşuyorduk.



AK Parti kongrelerinin yapıldığı salonun içinden çok dışarıda kalabalık toplanıyor. Erdoğan’ın selamlama konuşmaları mitinge dönüşüyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tabloyu, “Kongrelerde kuruluş dönemi ilgisini yaşıyoruz. Müthiş bir heyecan var. Yağmur, yaş altında millet toplanıyor. Çok memnunum” diye anlatmıştı.



Oysa Erdoğan, 21 Mayıs kongresinde partinin başına yeniden döndüğünde, “Metal yorgunluğundan” söz etmişti.



Fikri Işık partideki heyecanı, “Kudüs, ABD’ye karşı dik duruş ve Afrin operasyonu tabanda milli bir uyanışa yol açtı” diye özetledi.