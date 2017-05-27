Kulis: Erdoğan çalışmalara başlıyor; 'FETÖ' ile bağı olanlar AK Parti'den ayıklanacak

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmaların "siyasî kanada uzanmadığı" yolundaki eleştirilerle ilgili olarak "kulis" aktardı.

Yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin pazartesi günü açıklanacağını ifade eden Bila, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yarın (28 Mayıs 2017) AKP'ye dönük çalışmalarına başlayacağını, Gülen cemaati ile bağlantısı olan partililerin "ayıklanacağını" iddia etti.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Fikret Bila, özetle şunları söyledi:

"Erdoğan Brüksel'deydi biliyorsunuz. Yarın parti içi çalışmalarına başlıyor. Milletvekilleri, teşkilat üyeleri, partinin her kademesinde FETÖ bağlantısı olan kişiler ayıklanacak."

"MYK pazartesi günü belli olacak. Yüzde 38 oranında bir değişikliğin yapılacağını söyleyebilirim."