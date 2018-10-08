Kulis: Erdoğan, bir milletvekilinin 'Suriyeli' yorumuna, "Böyle bakılmasına üzüldüm" diyerek tepki gösterdi

AKP kulislerine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Dönüşleri hızlandırılmalı, bazı bölgelerde ciddi sıkıntı yaratıyorlar. Bayramda gidebiliyorlarsa niye dönüyorlar” diyen milletvekiline, “Bizim yaklaşımımız ensar-muhacir anlayışı. Biz aynı durumda olsaydık ne yapardık? Meseleye böyle bakılmasına üzüldüm” diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberine göre Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu’ya yapılan onca yatırım ve hizmetin oya yansımadığını belirterek, teşkilatlara “sahayı boş bırakmayın, hizmetleri anlatın” uyarısında bulundu.

AKP’nin Kızılcahamam kampı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye ilişkin sunumu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın moderatörlüğünde tüm bakanlara milletvekillerinin sorular yönelttiği “genel istişare ve değerlendirme” toplantısıyla sona erdi.

Kampta, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin belediye başkanı aday adaylarının genç, dinamik ve enerjik olması gerektiğini anlatırken "kısa, kel, göbekli olmaması lazım" demesi üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın “Çok alındım, beni tarif ediyor” diye espri yapması salonu kahkahaya boğdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Suriyelilerin geri dönüşlerinde artış olduğunu anlattığı sırada bir milletvekili, “Dönüşler hızlandırılmalı, bazı bölgelerde çok ciddi sıkıntıya yol açıyorlar. Bayramda gidebiliyorlarsa niye dönüyorlar?” dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaya sadece bir yönüyle bakılmamasını isteyerek, “Onların da bize kazandırdıkları var. Bizim yaklaşımımız, ensar-muhacir anlayışı. 3.5 milyon insan, biz onlara ev sahipliği yapıyoruz. Biz aynı durumda olsaydık ne yapardık? Böyle bir hava oluşmasını üzüldüm. Böyle düşünmek ensarlığa uygun değildir. Bayramda ateş olmuyor. O süreci değerlendirerek yurtlarını, yuvalarını görüyorlar, orada kalanlar da oluyor. Bu anlamda izin veriliyor” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu da, Zeytin Dalı operasyonundan sonra dönüşlerin olduğunu, ancak bazı bölgelerde insanların dönebilecekleri ve yaşayabilecekleri bir yer olmadığını belirterek, dönüşlerin azlığının bundan kaynaklandığını söyledi. Erdoğan, savaşın tamamıyla bittiği bölgelerde güvenlikli büyük şehirlerin yapılabileceğini, böylece daha güvenli bir yaşamın sağlanabileceğini belirtti. Bazı milletvekillerinin de sigortasız ve daha az paraya çalıştırılmaları nedeniyle iş sahiplerinin Suriyelileri tercih ettiğini, bunun da toplumda huzursuzluk ve rahatsızlık yarattığını söylemesi üzerine Erdoğan, Aile ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapmasını istedi.

"Hizmet oya dönmüyor"

Doğu ve Güneydoğu’daki kayyım sürecini anlatan Erdoğan, yapılan tüm yatırım ve hizmetlere karşın bölgede partinin oy alamadığını kaydederek bölgeye yönelik özel bir çalışma yapılmasını istedi. Bazı vekillerin “Teşkilatlar ile kayyımlar arasında koordinasyon sıkıntısı var. Kayyımlar kendileri devletmiş gibi bir hava yaratıyor, o yüzden partiye yansıması olmuyor. Açılışlara bizi çağırmıyorlar, sonradan haberimiz oluyor” demeleri üzerine Erdoğan, “Siz de sahayı boş bırakmayın, vatandaşa yaptıklarımızı anlatın” dedi.