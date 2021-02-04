Kulis: Erdoğan-Asiltürk ziyaretinde yeni anayasa çalışmaları da konuşuldu; AKP, İyi Parti'ye de rest çekmeye hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile yaptığı görüşme sonrası kulisler hareketlendi. Görüşmede “yeni anayasa çalışmalarının da gündeme geldiği ve Erdoğan’ın Milli Görüş cephesinden bu konuda destek istediği” belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Saadet Partisi’nin yeni anayasa çalışmaları kapsamında Cumhur İttifakı’na destek vermesi durumunda, Millet İttifakı bileşenlerinde “ayrışmalar yaşanacağına” dikkat çekilirken, iktidarın Saadet Partisi’nin ardından İYİ Parti’ye de “anayasa resti çekeceği” ifade ediliyor.

“Merkez sağ blokunda yer alan partilere de anayasal özgürlükler, TBMM’de denge ve denetlemenin bir standarda kavuşturulması, sendikalaşma, seçme ve seçilme hakkı, siyasi partilerin yapısı” gibi düzenlemelerle “adım atılacağı” konuşuluyor. Böylece iktidar, muhalefetin “güçlendirilmiş parlamenter sistemdeki şartlarının bir kısmını da yerine getirmiş olacak.” Kulislerde, Cumhur İttifakı’nın bu adımları atması halinde “SP, DP gibi partilerin yeni anayasaya sıcak bakabileceği, böylece 2023’e giden süreçte muhalefetin de ittifaklarda yeni yol arayışlarında bulunabileceği” değerlendiriliyor.

Cumhur İttifakı’nın bir sonraki hamlesini ise İYİ Parti üzerine yapacağı ifade ediliyor. İYİ Parti’nin de seçmen kitlesinin “milliyetçi ve muhafazakâr kitleden oluştuğunu” bilen Cumhur İttifakı, yeni anayasa ile birlikte İYİ Parti’ye de “safını seç’’ diyecek.

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