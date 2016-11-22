Kulis: El Bab alınacak, sonra Süleyman Şah Türbesi PYD'nin bulunduğu Menbiç'e taşınacak

Şah Fırat Operasyonu’yla koruma altına alınan Süleyman Şah Türbesi, 'Şah Mat Operasyonu' ile Türkiye'nin PKK'nın uzantısı olduğunu ileri sürdüğü Kürt güçleri PYD'nin bulunduğu Menbiç'te inşa edileceği iddia edildi. Karar'ın haberine göre, TSK'nın El Bab'ı ele geçirmesinden sonra Menbiç'e türbenin yöneleceği ve inşasıyla birlikte Fırat Kalkanı harekâtının kritik aşamalarından biri de tamamlanmış olacak.

Türkiye’nin 91 gün önce Cerablus’tan başlattığı Fırat Kalkanı harekâtı kritik aşamada. TSK’nın ÖSO güçleriyle birlikte gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı harekatında önemli eşiklerden birinin güvenlik nedeniyle Menbiç’in Karakozak köyünden taşınmak zorunda kalınan Süleyman Şah Türbesi’ni, eski yerine getirmek olduğu öğrenildi. Karar gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberine göre rejim güçleri ve PYD’nin de hedefi haline gelen El Bab’ın ele geçirilmesi sonrası Menbiç’e ilerlenerek türbeyi eski yerine taşınacak. Bu da Fırat Kalkanı Harekatı’nın en önemli aşaması olacak.

ABD'nin 'özel' tekliffini ret

Koalisyon güçlerinin 'sıfır' destek verdiği El Bab operasyonunda, TSK destekli ÖSO güçleri ‘tam bağımsız’ stratejisiyle ilerliyor. Ancak son günlerde ABD’nin yeniden "Özel kuvvetlerle destek verelim" teklifinde bulunduğu iddia edildi. Söz konusu olan teklifin geri çevrildiği ve harekatın şu anki şekliyle devam edeceği bildirildi. Bombardıman öncesi ABD’nin bulunduğu bölgelerde atış uyarısı yapıldığı, kuvvetlerini çekmeleri için süre verildiği ifade edildi. TSK destekli ÖSO’nun ilerlediği bölgelerde ABD ile koordinasyonun bu anlamda sağlandığı belirtildi. Öte yandan dün itibariyle El-Bab’ın doğu ve batı bölgelerinin kontrol edilmesine yönelik ileri harekatta IŞİD’in çekilmesi sonrası PYD'nin ele geçirdiği Şeyh Nasır’da ÖSO güçleri bölgeyi kontrol altına almaya başladı.

Şah Fırat'la muhafaza Fırat Kalkanı'yla inşa

Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu Karakozak köyünde 13 Mart 2014 tarihinde ÖSO ile IŞİD arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. IŞİD, bir haftada aldığı bölgedeki türbeye saldırı tehdidinde bulundu. Sınıra askeri takviye yapan Ankara, 22 Şubat 2015’te düğmeye bastı. TSK, Şah Fırat operasyonu ile Suriye’ye girdi. Operasyonda 572 asker ve M-60 A3 tipi 50 adet tank ile sınırda devriye atan F-16'lar görev aldı. Süleyman Şah’ın naaşı ve manevi eşyalar alındıktan sonra türbe ve karakol havaya uçuruldu. Karakoldaki 40 askerin Şanlıurfa’ya getirildiği operasyon sırasında meydana gelen kazada bir Mehmetçik şehit düştü. Türbe şu an Eşme bölgesinde.Fırat Kalkanı Harekatı’nın en kritik aşamalarından olan El Bab operasyonu konusunda çok net ve kararlı olunduğunu belirten güvenilir kaynaklar “Rusya ile sürekli diplomatik ve askeri kanallarla irtibat sürdürülüyor. Uçakların havalanması elbette operasyona hız kazandırıyor. El Bab bölgedeki en kritik kavşak. Burayı önce kim ele geçirirse kontrol noktalarında gücü elinde bulundurur. ABD’nin bir engeli yok ancak, Trump koltuğa oturmadan El Bab’a girmeliyiz diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. ABD’nin 45. Başkanı olan Donald Trump, 20 Ocak 2017’de görevine resmen başlayacak.