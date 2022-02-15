Kulis: Eğitim, sağlık ve konut için de KDV düzenlemesi planlanıyor

Temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den 1'e düşürülmesinin ardından diğer sektörlere de KDV indirimi geleceği belirtiliyor.

Yeni Şafak'tan Nur Banu Aras'ın edindiği bilgilere özel eğitim ve özel sağlık hizmetleriyle konutlar için de KDV indirimleri planlanıyor.

Yapılacak çalışmayla gıdada olduğu gibi benzer bir oranda indirim yapılması planlanıyor. Covid-19 salgını nedeniyle veliler ve okulların üzerindeki maliyetleri azaltmak amacıyla eğitim ücretlerine uygulanan KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmişti.

Konutlarda da farklı KDV oranları uygulanıyor. 150 metrekareye kadar olan evlerde KDV yüzde 1 olurken, 150 metrekarenin üzerinde yüzde 18 KDV uygulanıyor. Kentsel dönüşüm, yapı kooperatifleri ve TOKİ’lerde KDV oranı yüzde 1. Bu oranlarda da düzenleme yapılıyor. Semte göre de KDV düzenlemesi planlanıyor.