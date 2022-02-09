Kulis: Devlet Bahçeli’nin “3 dönem” çıkışının altında yatan 2033 hedefi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki “üç dönem” kuralıyla ilgili sözleri kulislerde tartışma yarattı. Bahçeli’nin bu açıklamalarının perde gerisinde, “Recep Tayyip Erdoğan’ın 2033’e kadar cumhurbaşkanı olması için gereken destek” olduğu öğrenildi.

Bahçeli’nin, partisinin Kızılcahamam kampında kurmaylarına Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki “üç dönem” kuralıyla ilgili “Gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız” demişti. Muhalefet cephesi, söz konusu çıkışı “siyasi tuzak” olarak nitelendirirken, Bahçeli’nin bu sözlerinin perde arkası ortaya çıktı. Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, Bahçeli’nin bu sözlerle “siyasi ön aldığı ve hedef büyülttüğü” belirtilirken, Kızılcahamam kampının son günü yaptığı açıklamalar anımsatıldı.

Cumhur İttifakı’nın 2023 seçimleri sonrasında parlamentoda “anayasayı değiştirme çoğunluğuna ulaşacak milletvekili sayısına ulaşmanın” öncelikli amaç olduğu dile getirilirken “Cumhur İttifakı 2023 seçimleri sonrası parlamentodan aldığı güçle anayasa değişikliğini de yapacaktır” yorumunda bulunuyor. Bahçeli’nin bu nedenle 2023 seçimlerine bir buçuk yıl gibi bir süre kala seçim hedefini ortaya koyduğunu ve “siyaseten bir hamle yaptığına” dikkat çekilirken, bu hamlenin altında yatan neden de “Hedef 2033” olarak açıklıyor. Bu hedefe göre MHP, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını 2033’e dek destekleyecek.

MHP’nin, Erdoğan’ın 2028 yılındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığına da destek vereceğinin altı çiziliyor. Böylece Erdoğan’ın 2028’deki seçimlerde de cumhurbaşkanı seçilmesi halinde “2033 yılına dek Cumhurbaşkanlığı makamını temsil edebileceğine” işaret ediliyor.

Öte yandan Bahçeli’nin sözünü ettiği “yasal düzenleme” sözlerinin perde gerisinde de anayasaya uyum kapsamında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası’nın olduğuna dikkat çekiliyor.