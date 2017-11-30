Kulis: Davutoğlu, Zarrab'ın istediği güvenceyi vermedi

ABD'nin İran'a yönelik ambargo uygulamasını deldiği iddiasıyla 20 ay önce Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'ın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu döneminde hükümetten "güvence" istediği iddia edildi. Kulislerde, Davutoğlu'nun söz konusu 'talebi' reddettiği ileri sürüldü.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, 17 - 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının "kilit ismi" olarak tanıdığı Zarrab, iddiaya göre İran tarafından ölümle tehdit edildi. Bahsi geçen talebinin olumlu karşılanmaması üzerine İstanbul'da Amerikalı gizli servis elemanlarıyla görüşen Zarrab, bu görüşmelerde varılan anlaşma gereğince ABD'ye gitti.