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Kulis: Davutoğlu uzun bir süredir Gül'den randevu istiyordu, hep reddediliyordu

Gül ile Davutoğlu, geçen günlerde bir araya gelmişti

25 Nisan 2018 12:21

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. 

CNN Türk'te yayınlanan "Parametre" programında edindiği "kulis bilgileri"ni aktaran Fırat, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir süredir 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den randevu talep ettiğini ileri sürdü. 

Gül'ün bu talepleri sıklıkla reddettiğini ifade eden Fırat, bu iki isim arasında geçen günlerde meydana gelen görüşmede, Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Davutoğlu'nun fikrini aldığını savundu. 

Fırat, Gül'ün Davutoğlu'na iki soru yönelttiğini, bunların "Cumhurbaşkanı adayı olmama ne dersiniz?", "Aday olursam siz ne yaparsınız?" şeklinde olduğunu iddia etti.

 

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