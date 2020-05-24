Kulis | Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na övgü, "CHP zihniyetiyle mücadele" sözlerine açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Akit TV’de katıldığı program hafta boyunca çok tartışıldı. Programda soru yöneltilirken sergilenen üslup, araya girilerek yapılan yorumlar, Davutoğlu’nun kendisine gösterilen tavrı bir ara “saygısızlık” olarak nitelemesine, sürekli araya giren Yeni Akit Gazetesi Yazıişleri Müdürü ve yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu’na, “Sizin dilinizle beyniniz arasında sağlam bir ilişki var mı” diyerek tepki göstermesine yol açtı. Davutoğlu’nun, bu tepkiyi gösterdiği sırada sarf ettiği, “Hayatım CHP zihniyeti ile mücadeleyle geçti” sözleri de çok tartışıldı. Davutoğlu’nun, yakın çevresine bu sözleri ile ilgili olarak, “Benim kast ettiğim 28 Şubat süreciydi. O dönemin CHP yönetimi, 28 Şubat sürecine destek veriyordu. Ben bu zihniyetle mücadele ettim” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

Davutoğlu, programda yöneltilen sorulara henüz yanıt veremeden araya girilerek yapılan yorumlara, “Vicdanınızın sesini bastırmaya çalışıyorsunuz, çalışmayın”, “Şehir Üniversitesi konusunda bunları yapanların ahirette iki elim yakalarında olacak”, “Sükut-u hayal içerisindeyim, bir misafire, aynı teraneyi beş kere tekrar ederek saygısızlık yapılır mı?”, “Allah’tan korkun” gibi tepkiler gösterdi.

Karahasanoğlu’nun, ısrarla Bursa’daki başörtülü bir kızın mağduriyetini gündeme getirmesi üzerine, “Onu Perinçek’i destekleyenlere sor” dedi. Davutoğlu, Karahasanoğlu’nun, “CHP’ye sormayalım mı?” sözleri üzerine, “CHP’ye de sor, ben burada CHP’nin avukatı değilim. Hayatım CHP zihniyeti ile mücadele ile geçti. Siz de AKP’nin avukatı değilsiniz. Yanlışlıkların avukatlığını yapmayın” dedi. Karahasanoğlu’nun yorumlarını sürdürmesi üzerine söylediği, “Ali İhsan Bey, dilinizle beyniniz arasında sağlam bir ilişki var mı?” sözleri, sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.

"Bugünkü CHP’yi kastetmedim"

T24’ün aldığı bilgiye göre, Davutoğlu, yakın çevresine, programla ilgili olarak, “O programa katılırken, elbette böyle bir tavır olabileceğini biliyordum. Buna rağmen katıldım” değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, iktidarın Ali Babacan’ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi ile Davutoğlu’nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi’nin seçime girmesini engellemek için bir hamle yapması durumunda, bu partilere grup kurmaları için milletvekili verebileceklerini söylemesi çok tartışılmıştı. Daha önce de İyi Parti’nin seçime girebilmesi için benzer bir formülü işleten Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vekil transferinin engellenmesi için yasal değişiklik yapılmasını önerdi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da MHP ile bu konu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Davutoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’nun destek açıklaması ve verilen yanıtlar sırasında “Hayatım CHP zihniyeti ile mücadele ile geçti” ifadesini kullanması da çok tartışıldı.

Programda, Davutoğlu’na, CHP konusunda sorular gelmesi bekleniyordu. Ancak yaşanan tartışmalar sırasında bunun gündeme getirilmesi ve kullanılan üslup da Davutoğlu’nun tepki göstermesine yol açtı. Alınan bilgiye göre, Davutoğu, yakın çevresine, verdiği bu tepkiyle ilgili olarak, “Benim kast ettiğim 28 Şubat süreciydi. O süreçte, CHP’nin gösterdiği tavrı hatırlayın. Ben o süreçteki CHP’nin zihniyetini kast ettim ve bununla mücadele ettim. 28 Şubat sürecini destekleyen CHP’nin zihniyeti orada işaret ettiğim. Ben bu zihniyete karşı mücadele ettim” dedi.

Davutoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki açıklamalarını ve çalışmalarını överek, “Son dönemde CHP’nin dönüşüm içerisinde olduğunu biliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu’nun da bu dönüşümü iyi yönettiğini düşünüyorum. Demokrasi güçlerini bir araya getirmek için samimi bir çaba gösteriyor. Yapıcı bakıyor. Demokrasiye bağlı bir tavır izliyor. Elbette oradaki sözlerimle bu CHP’yi, Kılıçdaroğlu’nu kast etmiyorum. Hatta, daha önce de benim Sayın Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü konusundaki tavrını öven konuşmalarım vardır. Buna dikkat çekiyorum” yorumunu yaptığı öğrenildi.