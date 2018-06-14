Kulis: Cumhur İttifakı kazanırsa hükümette MHP'li bakan olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “MHP siyasi pazarlık yapmaz” diyerek, seçimlerden sonra kurulacak kabineye kapıları kapattığının işaretini verirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kabinede MHP’li bakan olabilir” açıklamaları kulisleri hareketlendirdi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun haberine göre Bahçeli, “ittifaktan sonra MHP’nin kabinede yer alıp almayacağına yönelik” söylemlere karşı çıkmış ve “Ben sizinle bu işleri yaptım, devam ettireceğim. O zaman hükümetin içinde bana da pay ver’ demek ahlâki olmaz. Biz diyoruz ki, ‘Böyle bir şeyin içine girmeyiz.’ Bizim ülkücü hareketin pazarı olmaz, pazarlaması olmaz. Girenler de olursa gidiyor zaten bizimle alakası kalmıyor” sözleriyle kapıları kapatmıştı.

MHP’li yöneticiler, “Bahçeli’nin kabine konusundaki bakış açısının net olduğunu” belirtip, “Ülkücü haraket pazarlık yapmaz” yönündeki görüşte birleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “MHP’ye yönelik sözlerinin ise seçimlerden sonra, kabinede yer alacak isimlerin Meclis içinden değil, Meclis dışından seçilebileceğine işaret ettiği” belirtiliyor. MHP’de, “MHP en başından bu yana böyle bir teklife kapalı olduğunu beyan etti. Aksini düşünmek söz konusu olmaz. Eğer Cumhurbaşkanı ‘MHP’liler de Türkiye için elini taşın altına koysun’ derse ve Meclis dışından ülkücü isimleri kabineye almak isterse, o da Cumhurbaşkanı’nın bileceği bir iş olur” yorumları da yapılıyor. Ancak bu noktada da MHP’nin tavrını Genel Başkan Bahçeli’nin belirleyeceğine dikkat çekiliyor.

Türkeş’e açık gönderme

Erdoğan’ın bu sözlerinin ayrıca, AKP ile MHP arasında gerilime neden olan eski Başbakan Yardımcısı ve AKP Milletvekili adayı Tuğrul Türkeş’e “açık gönderme” olduğuna da işaret ediliyor. Türkeş ve bazı AKP’lilerin seçim sahasında “24 Haziran’dan sonra ittifak sona erecek. Bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi dahilinde söylüyoruz” şeklindeki sözlerine de Erdoğan’ın bu yolla tepki gösterdiği ifade ediliyor. Erdoğan’ın Türkeş’e ayrıca “MHP’de yetişmiş bir siyasetçi olmana karşın AKP’de bakanlık yaptın. Seni bakan yapan da biziz. Şimdi iki parti ittifakta. Sen AKP’de bakan olduysan, başka MHP’liler de kabineye girebilir” mesajı verdiği dillendiriliyor. Erdoğan’ın ayrıca sahada bazı AKP’li isimlerin MHP’ye yönelik “Yüzde 10’un altında olan bir parti bizim kuyruğumuza takıldı” sözleri karşısında Bahçeli’ye, üstü kapalı “Onların değil, benim ne dediğim önemli. Lider benim” göndermesinde bulunduğu dillendiriliyor.