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Kulis: CHP'li vekiller savunmalarında, "Erdoğan anayasal suç işledi" diyecek

Alınan karara göre CHP’liler, savcılardan kendilerine yapılan davetlere gidecek

07 Temmuz 2016 14:22

Dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından CHP’de, hakkında fezleke olan milletvekillerinin savcılıklarda ve mahkemelerde yapacakları ortak savunma için strateji belirlendi.  Buna göre, çoğunlukla “Cumhurbaşkanına hareket” suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanan milletvekilleri savunmalarında, “Erdoğan’ın anayasaya bağlı kalmadığı, tarafsızlığını yitirdiğin ve anayasal suç işlediği” görüşünü belirtecek. CHP davalara savunmaya değil yargılamaya gidecek.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, CHP’de dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekilleri bayram öncesinde bir araya gelerek izlenecek stratejiyi belirledi. Toplantıya Milletvekili Davalarını İzleme Komisyonu sorumluları Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre’nin yanı sıra TBMM Grup Başkanvekili Levent Gök, Ali Şeker, Mahmut Tanal, Şenal Sarıhan, Enis Berberoğlu, Musa Çam, Mustafa Akaydın, Elif Doğan Türkmen, Fikri Sağlar’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda milletvekili katıldı. Toplantıda milletvekilleri, dava açılması durumunda yapılacak savunmalarda ortak bir yol haritası belirledi.

 

Cihaner katılmadı    

 

Toplantıya savcıların davetine yanıt verilmemesi görüşünü savunan İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner katılmadı. Daha önce Anayasa Mahkemesi’ne gidilmesi çağrısında bulunan Fikri Sağlar’ın toplantıda buna yönelik bir görüş ifade etmediği ve ortak savunma yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

 

Prensip kararı

 

Alınan karara göre CHP’liler, savcılardan kendilerine yapılan davetlere gidecek. Dava açılması halinde her milletvekili kendisi hakkında hazırlanan fezlekede iddia edilen suç kapsamında savunma yapacak. Milletvekillerine sonuna kadar hukuki yardım sağlanacak. Genelde “Cumhurbaşkanına hareket” suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanan milletvekilleri savunmalarında, “Erdoğan’ın anayasaya bağlı kalmadığı, tarafsızlığını yitirdiğini ve anayasal suç işlediği” görüşünü belirtecek.

 

AKP sorgulanacak

 

Davalara kalabalık bir milletvekili grubuyla gidilecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun davasına ise tüm milletvekilleri katılacak. Davaların siyasileştirilmesi nedeniyle ortak siyasi söylem oluşturulacak ve mahkemeler Erdoğan ile AKP iktidarının sorgulandığı platformlara dönüştürülecek. CHP davalara savunmaya değil yargılamaya gidecek.

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