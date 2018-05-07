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Kulis: CHP'den İyi Parti'ye geçen 15 milletvekilinin durumu kilitlendi

CHP yönetiminden 15 vekili şu ana kadar arayan olmadı

07 Mayıs 2018 22:33

İyi Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurması için destek amacıyla CHP'den İyi Parti'ye geçen 15 milletvekilinin durumunun kilitlendiği ve belirsizliğini korudu ifade edildi.

CHP Genel Merkezi'nin "Arkadaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz" demelerine rağmen 15 vekili partiden kimsenin aramadığı belirtildi. Ortadaki bu belirsizlik nedeniyle de CHP’li 15 vekil henüz adaylık başvurusunda bulunmadı. 

Kulislerde, 15 vekilin içinde bulundukları durum için, “Partilerine dönseler bir türlü, burada kalsalar bir türlü" yorumları dikkat çekiyor.

İyi Parti’nin gurubu düşer mi? Yeniden hülle mi?   

Kulislerde, 15 vekille ilgili çözüm üretiliyor. ‘Yeniden eski usul ‘hülle’ yapılabilir diyenler’ var.  İYİ Parti’den istifa ederek partilerine dönerler diyenlere bir de karşı çıkanlar var.  Bu grup, bu hüllenin  kamuoyunda hiç şık karşılanmayacağını ifade ediyor. Bir milletvekili ise, parti üyesi olmadan da aday gösterilebileceğine dikkat çekiyor. İYİ Parti Grubunun düşmemesi için 15 vekil feda mı edilecek sorusu ise herkesin dilinde.

 Bu vekiller arasında kendi bölgesinden Niğde, Afyonkarahisar, Amasya, Çorum gibi  CHP’nin tek ç vekil çıkardığı  isimler bulunuyor.  CHP’li 15’lerin ne yapacakları genel merkezden gelecek habere göre  şekillenecek.

 

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