Kulis: CHP'de parti tabanından gelecek 'dip dalga' ile 'imza değil, kuşatma' olabilir

24 Haizran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin ardından kulislerde Muharrem İnce'nin bundan sonra izleyeceği stratejiye ilişkin tartışmalar devam ediyor. CHP Parti Meclisi (PM) üyesi 4 isim ve bazı delegeler Kılıçdaroğlu ve yönetiminin “istifasını” isterken, İnce “kurultay çağrısını kendisinin yapmayacağı” konusunda kararlı olduğu belirtiliyor. Kulislerde İnce ve ekibinin başını çekmeden toplanacak salt imza çoğunluğu ile “İnce’nin görevden kaçamayacağı” vurgulanırken, parti tabanından ve delegeden gelecek “dip dalga” ile “imza değil kuşatma” olabileceği yorumları yapılıyor.

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Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberi aynen şöyle:

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “gidemediği” illerden başlayarak 81 ili ziyaret edeceği açıklaması sonrasında, ilk ziyaretini yarın Erzurum’a yapacak.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “gidemediği” illerden başlayarak 81 ili Ziyaretedeceği açıklaması doğrultusunda, ilk ziyaretini yarın Erzurum’a yapacak. Kılıçdaroğlu’nun il başkanlarına “karşılayın” talimatına karşın, İnce’nin il ziyaretleri yapması beklenmiyor. Kulislerde, İnce’nin bundan sonra izleyeceği stratejiye ilişkin, “kurultay için kendisinin imza toplama girişiminde bulunmayacağı” ve kendisinin kurultay çağrısı yapmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Kulislerde İnce ve ekibinin başını çekmeden toplanacak salt çoğunluktaki imza durumunda da “İnce’nin görevden kaçmayacağına” dikkat çekiliyor. Tabandan ve delegeden gelecek “dip dalga” ile “imza değil kuşatma” olabileceği değerlendirmeleri yapılırken, zorunlu olarak gerçekleşecek kurultayda da İnce’nin “genel başkan seçilebileceği” dillendiriliyor.

"Değişim fayda getirmez"

CHP kulislerinde tartışılan bir diğer dikkat çeken konu ise yerel seçimler. Yerel seçimlere çok az bir süre kaldığı, Türkiye’nin bu az süre içinde yeniden seçime gideceğinin altı çizilirken, bu durumda “CHP’de olası bir yönetim değişikliğinin bir fayda getirmeyeceğine” işaret ediliyor. Parti içinde İnce’yi destekleyenler ise CHP’nin bundan sonra yerel yönetimler için izleyeceği yol haritasında “İnce’nin de yönetimde söz sahibi olması gerektiğini” vurguluyor.

"Liderlik tartışması yok"

Meclis’e yeni yasama dönemi için kayda gelen Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP’de liderlik tartışmalarının ortaya atıldığı, bununla ilgili bir sorun olup olmadığı yönündeki soru üzerine Torun, partide asla bir liderlik tartışmasının bulunmadığını kaydetti. Liderlik tartışmasının özellikle gündeme getirildiğini belirten Torun, şöyle konuştu:

“Sayın Genel Başkan da Sayın İnce de açıklamalarda bulundu. Bütün bu açıklamalara rağmen sanki CHP’de bir liderlik sorunu varmış, sanki bir an önce kurultay yapılması gerekiyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir şey yok.”