Kulis: CHP'de muhalefete "Kurultay için imza toplayın" çağrısı yapılacak

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylaması sonrası CHP içinde başlayan tartışmalarla ilgili olarak kulis yazdı. CHP'li bir parti yöneticisiyle konuştuğunu ifade eden Sarıkaya, "Söylediklerine göre de bu kapsamda öncelik Baykal’da olmak üzere muhalefete, 'Kurultay için buyurun imza toplayın ve ilk imzayı da siz atın' çağrısı yapılacak" dedi. Sarıkaya sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer bu yola girilmezse bundan böyle 'teşkilat eliyle' en ağır eleştirinin önü açılacak, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında belirttiği gibi gerekirse partiden ihraca kadar varan mekanizmalar çalıştırılacak"

Fikri Sağlar hakkında disiplin soruşturması

"Referandum kampanyasında 'tek adama karşıyız' propagandası yaptı ama kendisi tek adam oldu. Artık fedakarlık bitti. Bütün gemiler yakıldı. Olağanüstü kongre CHP’ye zaman kaybettirir. Onun için bir an önce olağanüstü kurultay yapılmalı" ifadesini kullanan CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar hakkında disiplin soruşturması açılması kararı verilmişti.

Muharrem Sarıkaya'nın "CHP teşekkür turuna çıkıyor" başlığıyla yayımlanan (4 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

CHP oldukça ülke muhalefetsiz kalmaz; çünkü kendi içinden muhakkak bir muhalefet çıkarır.

Referandum sonrası CHP’de ortaya çıkan durum da bunu göstermeye yeterli.

Ancak parti yöneticileriyle sohbetimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki bu kez eskisi gibi gitmeyecek.

Eski Genel Başkan Deniz Baykal da dahil parti içi muhalefet, işi partiyi olumsuz etkileyecek boyuta vardırırsa, bu kez yanıtsız kalmayacak.

Söylediklerine göre de bu kapsamda öncelik Baykal’da olmak üzere muhalefete, “Kurultay için buyurun imza toplayın ve ilk imzayı da siz atın” çağrısı yapılacak.

Eğer bu yola girilmezse bundan böyle “teşkilat eliyle” en ağır eleştirinin önü açılacak, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında belirttiği gibi gerekirse partiden ihraca kadar varan mekanizmalar çalıştırılacak.

Disiplin çalışacak

Nitekim bunun ilk adımı da dün atıldı ve Mersin Milletvekili Fikri Sağlar hakkında disiplin işleminin başlatılması kararlaştırıldı.

Yönetim, partiye zarar veren açıklamalara devam etmeleri halinde diğerleri için de aynı süreci işletmekte kararlı.

Hatta içlerinden bazıları, Baykal’a yönetim olarak yanıt vermek istediklerini, Kılıçdaroğlu’nun frenlediğini belirtti.

“Baykal, 7 Haziran sonrasında TBMM Başkanlığı seçiminde ne yaptıysa aynısını tekrar ediyor” eleştirisi de hemen hepsinin sözlerinin arasında yer buldu.

Grup Başkanvekili Levent Gök de dünkü sohbetimizde bunun altını çizdi:

“Partinin elde ettiği başarıyı gölgelemeye kimsenin hakkı yoktur, gereği yapılacak... AKP ve MHP iç sorunlarıyla boğuşurken, bütünlüğünü referandumda göstermiş CHP’de iç sorun varmış gibi göstermeye kimsenin hakkı yoktur.”

İttifakın devamı

Gök, bu kapsamda bir bilgiyi de paylaştı.

Aktardığına göre Kılıçdaroğlu, yüzde 48.5’in birlikteliğinin devamı için referandumda “Hayır” cephesinde olanlarla buluşacak.

Gök, referandumda “Hayır” cephesinde yer alan CHP Lideri’nin Saadet Partisi’ni ziyaret edeceğini, referandumda “Hayır” cephesinde çalışan MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in de aralarında bulunduğu diğer birleşenlerle de buluşup teşekkürünü ileteceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de birliğin devam ettirilmesi için gereken koşulların sağlanacağının altını çizdi.

BM'ye gitmiyor

CHP’de tartışılan bir diğer nokta da “karşı çıkılan referandumun sonuçlarının getirdiği uyum yasaları için hazırlık” yapılması.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, bunun bir paradoks oluşturmadığını belirtti.

“12 Eylül Anayasası’na da hepimiz karşıydık ama zorunluluklarına da uymak zorunda kaldık” dedi.

Karşı duruşlarını uyum yasaları sürecinde göstereceklerini bildirip ekledi:

“Meşruiyeti ve hukuki durumu ayrı konular. Hukuki olması, meşru olmasını gerektirmiyor...”

Tezcan, AİHM, bir başka uluslararası kuruma başvuru yapılması halinde onun sonucunu bekleyeceği için BM İnsan Hakları Komitesi’ne gitmekten vazgeçtiklerini de açıkladı.

“Sadece AİHM’ye gideceğiz” açıklamasını yaptı.

CHP’de yönetim, olağan kurultay kararı aldığı bu süreçte, iç muhalefet ve dış birliktelik konularını çözmekte bu kez kararlı.

Ne olmuştu?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiğinin açıklanmasının ardından "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı kim olacak?" sorusuna "Millet karar verecek. Sandık koymaya da gerek yok" cevabını vermiş, ardından "AKP ve HDP'nin yerel iktidar olduğu illere gittim. Gördüğüm tablo ise şu oldu: Bu kitlenin önemli bir bölümü Kemal Kılıçdaroğlu'na çok güveniyor" demişti.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal da "Kemal Kılıçdaroğlu ben Cumhurbaşkanı adayıyım derse biz de 'tamam' deriz, arkasında oluruz, adayımız o olur. Abdullah Gül yüzde 49'un adayı olabilir. Gül aday olursa değerlendirilmesi lazım" ifadesini kullanmıştı.

Baykal'ın kurultay önerisine CHP'li Fikri Sağlar'dan destek gelmiş; Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirerek "Referandum kampanyasında 'tek adama karşıyız' propagandası yaptı ama kendisi tek adam oldu" demişti. Sağlar, "Artık fedakarlık bitti. Bütün gemiler yakıldı. Olağanüstü kongre CHP’ye zaman kaybettirir. Onun için bir an önce olağanüstü kurultay yapılmalı" çağrısında bulunmuştu.