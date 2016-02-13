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Kulis: CHP'de Deniz Baykal, Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçiyor

Baykal'ın, gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelmesi dikkat çekti

13 Şubat 2016 12:20

Önce Kurultay tartışmalarına giren ardından uzun süre indirilen "Atatürk resmini" tartışan CHP'de şimdi de Deniz Baykal'ın genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçtiği iddia edildi.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın CHP'nin bugünkü duruşundan rahatsız olduğu kulislerde konuşuluyor. Önce gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluşan Baykal'ın pazartesi günü de CNN Türk'te canlı yayına çıkacağı öğrenildi.

Vatan'da yer alan habere göre, Baykal, basına kapalı yapılan grup toplantısında konuştu. Yönetimi eleştirdiği ileri sürülen Baykal'ın "Yeni şeyler söylemek lazım. Ancak 'yeni şeyler' diyerek ülkenin kurucu felsefesinin değişmesine göz yumulamaz. Sorun partiyi kimin yöneteceği değil, partinin ideolojik bir duruşunun olmasıdır" dediği iddia edildi

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