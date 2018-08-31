Kulis: CHP, yerel seçimlerde 'mutlaka alınması gereken' 6 ili belirledi

CHP, yerel seçimlerde ‘mutlaka alınması gereken’ 6 ili belirledi. 2014 yerel seçimleri ve 24 Haziran seçimleriyle birlikte 2017’deki referandum sonuçlarının dikkate alındığı CHP'de İstanbul ve Ankara ile birlikte Adana, Mersin, Antalya ve Balıkesir’in alınması için seferber edilecek. Yerelde, Millet İttifakı tabanında karşılığı olan adaylar gösterilecek.

CHP, 24 Haziran seçimlerinin ardından uzunca bir süre iç tartışmalar yaşadıktan sonra yerel seçimlere yönelik hazırlıklara başladı. Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün kulis haberine göre partide, yerel seçimlerin özellikle büyükşehirlerde “eldeki belediyeleri korumak, elde olmayanları almak” parolasıyla yürütülmesi amaçlanıyor. Halen İzmir, Eskişehir, Muğla, Aydın, Hatay ve Tekirdağ CHP’li başkanlar tarafından yönetiliyor. CHP ’liler, “Yerel seçimlerde olası bir AKP-MHP ittifakının bu büyükşehirlerde de CHP için tehdit olabileceği” görüşlerini abartılı buluyor. Parti yönetimine göre, eldeki belediyelerin kaybedileceğine ilişkin bir risk bulunmuyor. Anketlerin de AKP ile MHP arasında bir ittifakın dahi başta İzmir olmak üzere CHP’nin elindeki belediyelerle ilgili tehdit edici sonuç vermediği belirtiliyor.

Geçmiş seçimlere bakıldı

Parti, seçimlerin ardından ortaya çıkan iç tartışmalar nedeniyle yerel seçimçalışmalarına hızlı bir şekilde başlayamadı. Bu süre kaybını gidermek için hızlı bir süreç başlatılması planlandı. Yerel seçim çalışmaları bu nedenle eylül ayından itibaren hızlandırılacak. İlk olarak da partinin yerel seçimlerdeki hedefleri belirlendi. İç tartışmalardan bir an önce çıkılıp dışa dönük bir süreç başlatılması planlanarak 6 büyükşehirin mutlaka alınması, en önemli hedef olarak saptandı. Buna göre CHP, yerelseçimlerde İstanbul ve Ankara ile birlikte Adana, Mersin, Antalya ve Balıkesir’in alınması için seferber edilecek. Hedefler belirlenirken, 2014 yerel seçimleri ve 24 Haziran seçimleriyle birlikte 2017’deki referandum sonuçları da dikkate alındı. Hedefler de bu nedenle “gerçekçi” olarak niteleniyor.

Kılıçdaroğlu kriteri

Parti içinde hedeflerin yanı sıra en çok aday isimleri ve kriterleri konuşuluyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere en kritik yerlerde birden çok adayları bulunduğunu her platformda vurgulamasına karşın isim vermekten kaçınıyor. Kılıçdaroğlu, yakın çevresine “şu ana kadar özellikle yeni hedef olarak belirlenen yerlerle ilgili kimseye adaylık için söz vermediğini, kimseyi dışlayıp ötekileştirmeyeceğini” vurguluyor. Kılıçdaroğlu’na göre adayın partili ya da parti dışından olması diye kesin bir ayrım olmayacak. Partilinin de partili olmayanın da adaylık şansı olacak. Kılıçdaroğlu için eldeki belediyelerin yanı sıra alınmasını istediği belediyeler için en önemli kriterin “seçilecek isimler” olduğu belirtiliyor. CHP lideri, parti yöneticilerine mutlaka bu nitelikte adayların aranıp bulunması talimatını verdi.

Yüzde 50+1

Parti yöneticilerince Kılıçdaroğlu’nun onay vereceği isimler “yüzde 50+1’i bulabilecek aday” ifadesiyle seslendiriliyor. Parti kulislerinde yüzde 50+1’i bulabilecek adayın profili, “ CHP’lilerin hemen tamamının oyunu alabilecek ama İyi Partililerde de MHP’lilerde de, Saadetlilerde de, HDP’lilerde de, AKP’lilerde de karşılığı olacak” diye çiziliyor. CHPyöneticileri de artık Ankara’da merkezi olarak bir Millet İttifakı kurulmasının gerçekçi olmadığına, buna karşın yerel seçimlerde yerel ittifakların önemli hale geldiğine dikkat çekiyor.