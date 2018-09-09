Kulis: CHP, ‘sahte seçmen' raporunu saklıyor mu yoksa...

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve eski milletvekili Haluk Pekşen, geçen haftalarda 24 Haziran seçimlerinde 2.5 milyonluk ‘sahte seçmen’ iddiasını gündeme getirince kamuoyunun gözünü ana muhalefete çevrildi.

Pekşen, sosyal medya hesabında, “CHP Parti Meclisi’nde sunumu yapılan rapora göre, 2.5 milyon sahte oy kullanılmıştır. Aradan 7 gün geçti ve ben bu rapora ulaşmayı başaramadım” dedi. Köşe yazarlarından da yoklama çekilen raporla ilgili saklanıyor yorumları yapılırken genel merkez bu süreci uzaktan izlemeyi tercih etti.

T24’ün edindiği bilgilere göre, politik sonuçları veri madenciliği yöntemiyle hesaplayan Polimetre.com, 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı sunumda oy analizlerine ilişkin bilgiler veriyor. Ancak, sunumda ‘sahte oy’ ifadesi kullanılmıyor. ‘Normal olmayan oy’ deniyor. Özellikle Şanlıurfa gibi doğu ve güneydoğudaki bazı yerlerde normal olmayan oylara ve oy geçişlerine dikkat çekiliyor. Oy geçişleriyle ilgili çarpıcı veri analizi sunumda yer alıyor.

Edinilen bilgiler, CHP yönetiminin bu raporu saklamadığı yönünde. CHP’nin, bu sunumda dile getirilen ‘normal olmayan oy’ iddialarına ilişkin bir çalışma yaptığı; yer, kişi ve mahaller üzerinde ayrıntılı bir karşılaştırma yaparak bunları netleştirmek istediği belirtiliyor.

"İzmir ve İstanbul'da oy geçişi var..."

Öte yandan CHP’nin yerel seçimlere bu kez elinde mahalle fotoğrafıyla hazırlandığı belirtiliyor. Türkiye genelinde 49 bin 300 mahallede siyasi partilere çıkan oylarla ilgili kapsamlı bir çalışmanın hazırlandığı öğrenildi. Kulislerde, CHP’nin ilk kez mahalle bazlı bir analiz ve oy oranlarıyla yerel seçime hazırlanacağı ifade ediliyor.

Polimetre.com’un, PM’ye de sunduğu son çalışmasında, İzmir ve İstanbul’da genç seçmenin CHP’ye yöneldiği saptanırken, oy oranı artan ve azalan il ve ilçeler de belirlendi. Bu saptama yapılırken sadece oy artışı değil farklı kriterler kullanıldı. Buna göre sırasıyla Kırşehir’in Boztepe, Elazığ’ın Maden, Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ve Kırşehir’in Mucur ilçeleri CHP’nin en başarılı olduğu ilçeler olarak öne çıktı. En başarılı il Kırşehir, başarısız iller ise Şırnak, Hakkâri ve Iğdır oldu. Yapılan sıralamada İzmir en başarılı 13., İstanbul 19. ve Ankara 30. sırada yer aldı.