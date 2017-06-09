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Kulis: CHP MYK'da olağanüstü kurultay önerildi

Olağanüstü kongre isteği 16 Nisan sonrasında partinin muhalifleri tarafından da gündeme getirilmişti

09 Haziran 2017 12:07

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önceki gün toplanan MYK’de bir kurmayın olağanüstü kongre önerisinde bulunduğu ileri sürüldü.

 

Cumhuriyet'te  yer alan habere göre, kurmayın önerisinin gerekçesi olarak, kongre sürecinde partinin kendi gündemiyle daha çok ilgilenmesi, örgütlerin kongre sürecine odaklanarak, saha çalışmalarını ihmal etmesi, en az yüzde 50 oy alan hayır cephesinin kongre sürecinde yaşanacak olası bir içe kapanmadan zarar görebileceği şeklinde sıralandı.

Kurmay, kongrenin bir an önce yapılarak gündemden çıkarılması ve CHP’nin hem genel merkez hem de tüm örgütleriyle gelecek seçime tam konsantre ve güçle hazırlanması gerektiğini belirtti. Partinin tüm enerjisini hayır cephesini daha da büyütmek için harcaması gerektiğini savunan kurmayın önerisinin, diğer kurmaylar tarafından destek görmediği bildirildi. Olağanüstü kongre isteği 16 Nisan sonrasında muhalifler tarafından da gündeme getirilmişti.

 

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