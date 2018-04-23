Kulis: CHP, Meral Akşener'i aday olma ısrarından vazgeçirmeye çalışıyor, 'Ortak aday bulalım' diyor

24 Haziran’daki baskın seçim kararının ardından CHP ile İyi Parti arasındaki trafikten, muhalefetin tek ve ortak bir cumhurbaşkanı adayıyla seçime girme arayışı çıktığı öne sürüldü. Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül "Adaylığını ilan eden Meral Akşener, ortak aday için ikna edilmeye çalışılıyor. Akşener ikna edilirse muhalefet, Erdoğan’a karşı tek adayla çıkacağını" iddia etti.

Erdem Gül imzasıyla yayımlanan kulis haber aynen şöyle:

AKP-MHP ittifakının 24 Haziran’da baskın seçim kararına karşı CHP ile İYi Parti arasındaki başdöndürücü trafikten, muhalefetin tek ve ortak bir cumhurbaşkanı adayıyla seçime girme arayışı çıktı. Adaylığını ilan eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her partinin adayını çıkarması yerine tek bir ortak aday için ikna edilmeye çalışılıyor. Akşener ikna edilirse, parlamento seçiminde değişik ittifak seçenekleri gündeminde olan muhalefet, AKP-MHP ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı tek adayla çıkacak.

İktidarın jet hızıyla seçim kararınının ardından CHP, seçime girmesinin önünde risk bulunan İYİ Parti ile zamana karşı yarışan bir trafik yürüttü. Kılıçdaroğlu, Akşener’le görüşmesinin ardından dün CHP’li 15 milletvekilinin istifa edip bu partiye katılımını sağlama adımını atarak, İYi Parti’nin seçime katılımının önündeki engelleri siyaseten aşmasını sağladı. CHP’nin milletvekili hamlesinin ardından YSK’nin İyi Parti’ye seçim vizesi veren kararının açıklandığı saatlerde CHP’li kurmay heyet, Akşener’le bir araya geldi.

İlkesel hamle

CHP heyeti, Akşener’le görüşmeye, 15 milletvekilinin bu partiye geçişiyle sağladığı seçime katılım garantisinin “bir pazarlık yerine ortak hareket etmeye yönelik ilkesel zemini oluşturma” adımını sağladıkları yaklaşımıyla gitti. Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilindeki görüşmede CHP heyetinin beklentisini, parlamento seçimlerinde yapılacak farklı ittifaklardan daha çok cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin bakış açıları oluşturdu. CHP, Akşener’e, muhalefet partilerinin ortak bir adaya yönelmesi önerisiyle gitti. Akşener’in, geriye doğru ve 24 Haziran’da seçim kararı sonrası da aday olduğunu açıklaması, CHP’nin önerisini zorlaştıran en önemli unsur oldu.

Karamollaoğlu faktörü

Edinilen bilgilere göre CHP heyetiyle görüşmesinde de Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki netliğini sürdürdü. Ancak CHP heyeti, görüşmeden ilk turda muhalefet partilerinin tek aday üzerinde anlaşması konusunda Akşener’le görüşmelerin sürdürülebileceği izlenimi ile ayrıldı. Bugünden itibaren muhalefetin önünde yine en fazla birkaç gün sürecek başdöndürücü bir trafik bulunuyor. Bugün ilk olarak SP lideri Karamollaoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Bu görüşmede ilk turda ortak aday arayışının ağırlıklı değerlendirme konusu olması bekleniyor. Ardından Akşener’in, muhalefetin tek adayının bulunması ve gösterilmesi konusunda ikna edilmesi için Karamollaoğlu’nun da devreye girebileceği belirtiliyor. İYİ Parti ile SP’nin en yakın ittifak edecek partiler olarak görülmesi nedeniyle Karamollaoğlu’nun Akşener’in tek adaya ikna edilmesi yolunda etkili olabileceği kulislerde konuşuluyor.

Bağımsız aday formülü

Muhalefet, parlamento seçimlerinde İYİ Parti-SP arasında olabilecek bir ittifak yanında muhalefetin tamamının ittifak içinde olacağı formüller de konuşuluyor. Bu tür büyük ittifaklar üzerinde cumhurbaşkanı adayının tek ortak isim olması ağırlık kazanıyor. Akşener’in ikna edilmesi halinde muhalefetin önündeki cumhurbaşkanı adayı konusundaki iki seçenek şöyle:

* Tüm partiler ortak aday gösterir. Muhalefet partileri bir araya gelerek belirledikleri bir ismi ortak aday olarak açıklar. Parlamento seçimlerinde tek tek partilerin kampanyalarıyla birlikte ortak cumhurbaşkanı adayı için de kampanya yürütülür.

* Tek ortak aday bağımsız çıkar. Bu durumda muhalefet partilerinin hiçbiri aday çıkarmaz. Bağımsız aday, parlamenter sisteme dönülmesi, kuvvetler ayrımının oluşturulması başta olmak üzere muhalefet partilerinin üzerinde birleşeceği ilkeleri ilan eder. Parlamento seçimlerinde her parti kendi kampanyasını yürütür ve bağımsız aday için oy ister.

Gül’ün ismi var

Muhalefetteki bu arayış ve trafikler içinde içinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuyonunda en çok merak edilen isim konumunu kazandı. Partiler arasındaki görüşmelerde Gül’ün ismi gündeme gelmedi. Ancak kulislerde ortak aday noktasına doğru gidilmesi halinde Gül’ün durumuna ilişkin olarak, kendi kişisel tercihinin hiç bilinmemesi de dikkate alınarak, “Adaylığına ilişkin olasılık yüzde 50’nin altında. Ama yine de var” yorumları yapılıyor.