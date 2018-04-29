Kulis: CHP, İYİ Parti, SP ve DP ‘sıfır baraj ittifakı' için el sıkıştı

HP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ‘sıfır baraj ittifakı’ diye bilinen işbirliği modeliyle milletvekili seçimlerine katılma konusunda tam mutabakata vardığı öne sürüldü. İttifaka HDP dışında kalan yedi küçük partinin de birer milletvekili çıkaracak şekilde dahil edilmesi gündemde.

Üzerinde uzlaşılan model, milletvekili dağılımında kullanılan D’Hondt sisteminin AKP ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’na fazladan sandalye sağlamasına karşı matematiksel bir önlem olarak da düşünüldü.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın yazısına göre, İYİ Parti yöneticilerinin önceki gün SP yönetimiyle yaptığı görüşme sonrası CHP’nin ve DP’nin de katılımıyla ‘ilkeler platformu’ adı verilen sıfır baraj ittifakı üzerinde anlaşmaya varıldı.

CHP, İYİ Parti, SP ve DP’nin, katılmaları halinde de ‘HDP dışında kalan’ diğer yedi partinin meydana getireceği bir ittifak oluşturulacak. Uzlaşı gereği her birinin TBMM’de en az bir milletvekiliyle temsilini sağlamak için hem liste hem de parti ittifakı gerçekleşecek.

"İllerde kim güçlü ise ona destek verilecek"

Sarıkaya uzlaşmanın detaylarını şöyle aktardı: “Partiler kendi kimlikleriyle seçime katılırken, az oy alanların milletvekili çıkaramama riski göz önünde tutularak, aynı zamanda CHP ve İYİ Parti listesinden belirledikleri isimlerin de aday olması sağlanacak. Dolayısıyla SP’den bazı isimler CHP listesinden aday olurken, benzer durum DP açısından da İYİ Parti listesi için geçerli olacak. Bununla birlikte illerde de güç birliği oluşacak; kim hangi ilde güçlü ise diğerleri ona destek verecek şekilde listesini oluşturacak. Böylece % 10 barajından kaynaklanan engel aşılırken, “ilkeler birliği” de denilen ittifakın çok daha fazla milletvekili çıkarmasının önü açılacak.”

İttifaka katılan partilerin hangi ilkeler çerçevesinde bir araya geldiğinin de açıklanacağını belirten Sarıkaya “En geniş kapsamlı çoğulculuğa dayalı demokrasi, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, parlamenter sisteme yeniden dönüş, yeni bir Anayasa etrafında birleşildiği deklare edilecek” dedi.