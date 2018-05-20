Kulis: CHP ile Saadet Partisi, milletvekilleri konusunda anlaştı

CHP ve Saadet Partisi milletvekili listelerinin nasıl oluşturulacağı üzerindeki çalışma devam ediyor. Millet İttifakı içinde Saadet Partili bazı isimlerin CHP listelerinden aday gösterilmesinin topluma anlatılmasında zorluk yaşanmayacağı, bunun kurulan ittifakın ortaya çıkardığı bir imkân olduğu değerlendirmesi yapıldı. SP’nin CHP’nin bu teklifinin siyasi karşılığını üzerinde değerlendirmeler yaptıktan sonra olumlu karşılık verdiği ifade edildi. Yapılan liste çalışmasının seçimlerin ardından Saadet Partisi’nin Meclis’te grup kurmaya yetecek vekil sayısına ulaşmasını değil, ittifakın ortaya çıkardığı artı sandalye sayısının adaletli dağıtılmasını amaçladığı belirtildi. Bunun da 5-8 milletvekili üzerine kurulmasının planlandığı aktarıldı.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberi şöyle:

Simülasyon eşliğinde

Saadet Partisi ile CHP arasındaki liste oluşturma temaslarının oy simülasyonları üzerine kurulduğu aktarıldı. Buna göre son kamuoyu araştırmalarının Saadet açısından yüzde 3-4 bandını gösterdiği ifade edildi. Simülasyonlarda Saadet Partisi’nin hangi illerde daha çok puan aldığı, AKP ve İyi Parti’den ne kadar oy çektiğinin hesaplandığı belirtildi. Buna göre Saadet Partisi’nin belirleyeceği isimlerin yerelde veya her iki parti tabanının da tepkisini çekecek yerlerde değil; İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde, yine taban tepkisi de dikkate alınarak 2. ve 3. sıralardan aday gösterilebileceği ifade edildi. Ancak yapılan çalışmalarda bu ortaklaşmanın hangi iller ve hangi isimler üzerine kurulacağının henüz belli olmadığı ifade edildi.

İttifak matematiği

CHP ile Saadet Partisi’nin milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmasının, ittifak müzakerelerinin ilk günlerinde CHP’nin teklifi ile gündeme geldiği öğrenildi. Süreç içinde Millet ittifakının 4 parti arasında paylaşılacak yaklaşık 40 milletvekili getirisinin olduğu, ancak bu sandalyelerin daha çok CHP ile İYİ Parti arasında dağıldığı değerlendirmesi yapıldı. Demokrat Parti’nin zaten İyi Parti listelerinden seçime girecek olması nedeniyle Saadet Partisi ile de CHP’nin liste temasları kurmasının faydaları üzerinde duruldu. İki parti arasındaki liste müzakeresi böyle başladı.